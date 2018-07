Saca músculo y hazte un welfie, la evolución del selfie en los gimnasios

Un día los selfies llegaron a nuestra vida para quedarse, de repente en nuestras redes sociales comenzamos a ver los caretos de nuestros amigos desde todos los ángulos posibles.

De hecho, el concepto selfie fue elegido como la palabra del año en 2013 por el Oxford Dictionary ya que según esa fuente el término había sido usado un 17.000% más que en 2012.

Sin embargo, los selfies han ido evolucionando y lo de hacerse fotos a uno mismo ha dado con multitud de variantes como los welfie, instantáneas que uno se toma mientras entrena o frente al espejo del gimnasio.

Las primeras en apuntarse a esta moda, fueron las modelos de Victoria´s Secret que comenzaron a subir sus fotos practicando deporte a Instagram. Poco a poco, otros rostros más o menos conocidos comenzaron a seguirlas hasta convertir a los welfies en un subgénero en toda regla.

Lo bueno de ello, es que estas imágenes promueven un estilo de vida saludable que impulsa a los usuarios de internet a lanzarse a hacer deporte (aunque sólo sea para seguir la moda y no ser menos que el resto de internautas).

Sin embargo, según el psicólogo venezolano, Luis Sánchez, este tipo de comportamiento puede suscitar diversidad de sentimientos entre los usuarios. "Puede generar en los seguidores caminos inciertos, todo va a depender del grupo de personas al que se dirijan, la calidad y realidad de la imagen y sobre todo, el mensaje plasmado allí", afirma.

En este sentido, uno de los deportes que pisa más fuerte en el ámbito de los selfies es el fitness, en sus fotografías los protagonistas muestran la evolución (para bien) que sufren sus cuerpos gracias a la actividad y suelen añadir también comentarios sobre cómo esta disciplina les ha ayudado también a nivel mental.

Entre las figuras mediáticas que se han unido a esta moda se encuentra la cantante Miley Cyrus que se sometió a un fuerte entrenamiento de fitness y compartía su experiencia en las redes sociales.

De hecho, existen multitud de grupos en redes sociales donde compartir fotos y comentar la experiencia haciendo deporte, el objetivo de ello es motivarse a seguir adelante con el esfuerzo.

Uno de los más activos en este sentido es FitnessSelfies, un grupo de Facebook que cuenta con más de 600.000 seguidores. Al entrar a la página el slogan con el que te recibe es claro: "Welcome to Fitness Selfies! The place where you can motivate others!" (Bienvenidos a Fitness Selfies – el lugar dónde tú puedas motivar a otros).

Así, en esta comunidad sus miembros se dedican a subir consejos y fotos propias (exigen que sean 100% reales, sin retoques) con las que inspirar a los demás miembros a seguir adelante para tratar de conseguir un cuerpo 10.

Sin embargo, según Sánchez este tipo de autofotos pueden llegar a conseguir incluso el efecto contrario al que supuestamente persiguen. "El usuario puede alimentar su ego a través de los selfies buscando la aprobación o el halago, sin embargo genera aversión y rechazo inmediato por parte de los que buscan estar motivados ya que todo se resume a un 'esa persona sí puede, yo no' como pensamiento automático gobernado por la desmotivación".

No obstante, este tipo de fotografías también pueden tener su lado bueno, ya que si cuentan con un contenido "realista y de tono directo", afirma, "los welfies ayudan a las personas a animarse ya que existen 'testimonios' con los que puedan identificarse".

"Un welfie ayuda a recordar, monitorear y mantener presente el hecho de que todos tenemos las posibilidades de lograr cambios (entrando por lo visual) siempre y cuando esté acompañado de un buen contenido explicativo, de igual forma, ayuda a nuestro ego a mantenerse elevado, seguro de sí mismo y digno de compartir o motivar", sentencia el experto.