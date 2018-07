Siete consejos para mejorar tu práctica de yoga

Tanto si ya llevas tiempo asistiendo a clases de yoga o practicando por tu cuenta, como si quieres iniciarte, poner en práctica estos consejos puede marcar la diferencia en tus sesiones. No sólo las disfrutarás más, sino que conseguirás muchos más beneficios.

1.- Practica descalzo. Para los hindús quitarse los zapatos antes de entrare n una sala de yoga es una muestra de respeto. Pero la gran razón para practicar descalzos (ni zapatillas ni calcetines) es que te aseguras una correcta alineación postural (el profesor podrá ver si colocas correctamente el peso corporal) y todo tu pie puede trabajar con seguridad, desde los dedos al arco, talones y tobillos. Además de la sensación de libertad, la propiocepción y masaje que reciben tus pies al pisar descalzos. Haz la prueba, la información y placer que recibirás a través de tus pies no tendrá precio.

2.- Estómago vacío. Procura no comer al menos en las dos horas previas a tu práctica. Piensa que en yoga cambias el cuerpo de posición constantemente -boca arriba, boca abajo, posturas invertidas…- por lo que te resultará muy desagradable tener comida en el estómago.

Por no hablar de las torsiones, que comprimen tu abdomen, moviendo todo lo que haya dentro. No sólo puede revolvérsete el estómago sino que no disfrutarás la clase y no estarás al 100x100. También es importante que no comas nada más terminar la clase para darle un respiro a tus órganos.

3.- Ropa cómoda. Durante tu práctica el cuerpo debe sentirse libre para realizar las asanas y el profesor necesitará ver cómo te colocas, por lo que no debes ir a una clase con demasiada ropa ni tampoco muy holgada. Lo ideal es utilizar ropa traspirable que te permita moverte y, mejor, si se ajusta a tu cuerpo o al menos permite que el profesor pueda verlo. Si te abrigas al empezar, que sea con capas, para poder quitártelas cuando entres en calor y volver a abrigarte en el momento de la relajación.

4.- Lleva agua. Igual que en cualquier práctica deportiva, es importante hidratarse antes, durante y después de la sesión, sobre todo si se trata de un estilo de yoga dinámico. En el caso del Yoga Bikram es obligatorio entrar en clase con una botella de agua grande.

5.- Tu propia esterilla. Aunque comiences practicando con la esterilla del centro, por higiene y comodidad te recomendamos utilizar tu propia esterilla. Tener una esterilla también te permitirá practicar por tu cuenta. Y utiliza sólo las específicas de yoga, adherentes y finas.

6.- La mejor hora. Aunque no siempre puedas hacerlo, las mejores horas para practicar yoga son a primera hora del día, cuando tu mente está más despejada y tu estómago vacío (sólo hidrátate), o a última hora, cuando el cuerpo está menos rígido y la mente nos pide volver a la calma.

7.- Tu actitud. Todo yogui debe dejar a un lado el ego en su práctica y tener claro que los cambios en yoga se consiguen muy lentamente. No se trata de competir contigo ni con nadie, en yoga ese concepto no existe, hay que escuchar y respetar al cuerpo. La humildad es una cualidad que todo practicante de yoga debe cultivar y que te ayudará a avanzar en tu práctica.