¿Sufres estrés laboral? Cuélgate boca abajo con este método y recupera tu equilibrio

Ante esta perspectiva hay soluciones, sí, pero pasan por tomarnos un tiempo para nosotros mismos y, en muchos casos, buscar la ayuda de profesionales. Para mejorar esta situación, Sofía Sales nos propone un método integral, el Método Schmidt, una experiencia de transformación personal hacia la excelencia en la salud y la vida.

Sólo hace falta tener la decisión, tomar el compromiso, y pasar a la acción.

A través de la nutrición, la actividad física y el coaching; con estas tres herramientas podremos cambiar nuestra forma de vida y, por tanto, nuestra salud.

Sofía conoce las carencias nutricionales de una época en la que no nos alimentamos como debemos y, aunque lo hagamos, los productos que llegan a nuestra mesa no tienen las propiedades que necesitamos, porque han sido tratados, procesados, etc.

Además, la pirámide alimentaria que nos han contado durante todo la vida desde el colegio no es la mejor para nosotros. Tomamos demasiados hidratos de carbono refinados tales como pastas y cereales que, además de procesados, van unidos a grasas saturadas.

En lugar de esto, la base de nuestra pirámide debería estar constituida por verduras y frutas, complementándose con proteínas e hidratos tales como arroces o pastas integrales en menos proporción.

En cuanto a la actividad física, Sofía ha creado una técnica propia, llamada Fly Training, combinando distintas disciplinas tales como el Pilates, Stretching, entrenamiento de la danza, entrenamientos en suspensión y otras técnicas aéreas, sobre la base de un ejercicio y respiración consciente.

Yo misma he probado esta actividad y he de reconocer que, además de intensa, tiene muchísimas ventajas a nivel físico.

Al trabajar con un elemento en suspensión, te permite llevar al límite posturas de flexibilidad que no te permitiría una barra fija.

Además, podemos probar posiciones invertidas en las que liberamos a nuestra columna de la presión a la que está sometida, teniendo un efecto descontracturante y terapéutico.

Otra de las ventajas es la inestabilidad, al trabajar en equilibrio los músculos de todo el cuerpo tienen que activarse para mantener cada posición, con lo que el trabajo es realmente estimulante.

En cuanto al coaching, se trata de ayudar a las personas a formular escenarios de futuro dada la complejidad y velocidad de los cambios en el mundo actual”. (F. Hudson).

Buscar visualizar la situación deseada, y a través de un plan de acción, llegar a ella; poniendo todos los recursos necesarios para alcanzarla.

Un buen coach ha de conseguir elevar el nivel de consciencia de la persona acerca de su situación, ayudando a transformar el pensamiento y por tanto las decisiones y las acciones que permitan el crecimiento.

En resumen creo que experiencias cómo estas aportan calidad a la experiencia vital, aumentado nuestra energía, bienestar y equilibrio. Se trata de conseguir una mejor versión de nosotros mismos.

Gracias a Sofía, por enseñarme tu trabajo, descubrirme tu pasión y contagiarme tu entusiasmo.