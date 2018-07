¿No tienes tiempo para ir al gym? Esta entrenadora te dejará impresionado y sólo usa rollos de papel o mochilas

Esta entrenadora personal se vale de objetos que todos tenemos por casa para demostrar que no es necesario ir cada día al gimnasio para estar en forma. Rollos de papel higiénico, una silla de escritorio con ruedas, una bolsa de viaje... ¡Todo lo que se te ocurra es válido!

Kaisa explica que no hay ninguna excusa válida para no practicar deporte. No se trata de ir o no al gym, porque si tenemos ganas de hacer ejercicio nos daremos cuenta de que no necesitamos pesas ni máquinas especiales, sólo nos necesitamos a nosotros mismos para hacer ejercicio.

Entrenamiento de Kaisa en casa | Entrenamiento de Kaisa en casa

La alimentación de la personal trainer destaca por contener una gran cantidad de verduras. Se decanta por la comida a domicilio de Northwest Fit Meals, un restaurante situado en Seattle dedicado especialmente a los atletas. También es fan de los batidos caseros de fruta, verdura y proteínas.

La estrella fit cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram y más de 360.000 likes en su página de Facebook. Además, tiene una página web personal (www.kaisafit.com) en la que explica cuál es su motivación para hacer ejercicio y para entrenar a otras personas.

En su web también podemos encontrar fotos suyas entrenando así como una recopilación de artículos sobre sus entrenamientos que han publicado distintos medios de comunicación. A su vez, nos da la posibilidad de seguir un entrenamiento gratuito de cinco días de duración para comenzar a sentir el gusanillo por el deporte y otro más extenso, de 30 días, que es de pago. Y tú, ¿cuándo empiezas?