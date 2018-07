Así funciona el parche que 'bebe' tu sudor para analizar tu estado de salud

Después de machacarte en el gimnasio o de salir a correr, puede que lo que más te apetezca es darte una ducha para quitarte todo el sudor que tienes encima.

Pues has de saber, que pese a la sensación desagradable que te pueda generar, el sudor puede aportar información muy valiosa sobre tu estado de salud. Por ello, precisamente, en los últimos años se han desarrollado numerosos prototipos de ‘muñequeras inteligentes’ con capacidad para interpretar el fluido.

Ahora, los investigadores de la Universidad Northwestern (EEUU) han dado un paso más y han diseñado una especie de calcomanía que es capaz de saber cuál es nuestro estado de salud gracias al sudor.

Así, tal y como publica Science Translational Medicine, el dispositivo, de un solo uso, envía los resultados del análisis a nuestro móvil y nos alerta para que tomemos medidas en caso de que existan riesgos para nuestra salud.

Para ello, el dispositivo analiza el sudor a través de unos compartimentos microscópicos que cuentan con diferentes agentes químicos que reaccionan y cambian de color en función de los niveles de pH y las cantidades de glucosa, lactato y de su composición.

“El sudor es un fluido muy rico que contiene una serie de compuestos químicos importantes con información fisiológica sobre nuestro estado de salud”, asegura John A. Rogers, director de la investigación.

Sudor a flor de piel | Kullez en flickr cc

“Y ahora somos capaces de llevar a cabo un análisis bioquímico de este importante fluido corporal”. Asimismo, esta calcomanía inteligente también permite almacenar la muestra para, en el caso de que fuera necesario, analizarlas en un laboratorio.

La información se puede interpretar a través del cambio de color de los cuatro pequeños círculos que componen el dispositivo. Sin embargo, dado que esto puede resultar algo complicado, el gadget también puede enviar esos datos a nuestro móvil, facilitando así su lectura.

Para analizar su funcionamiento, los investigadores tomaron a nueve voluntarios sanos y los pusieron a pedalear en bicicletas estáticas, los resultados mostraron que las lecturas fueron similares a las obtenidas en las pruebas convencionales del sudor y de la sangre realizadas en laboratorios.

Y eso, sin que la calcomanía se moviera un centímetro de su sitio y sin causar ninguna molestia o irritación en la piel. “La interfaz cutánea íntima creada por este sistema microfluídico ‘ponible’ posibilita nuevas mediciones que no se pueden llevar a cabo con las almohadillas absorbentes y las esponjas que se emplean en la recolección de sudor», asegura Rogers.

Pero las posibilidades que ofrece el dispositivo no acaban ahí. De hecho, sus desarrolladores confían en que pueda ser empleado en el futuro para el diagnóstico de múltiples enfermedades y que no se restrinja únicamente al sudor si no que se amplíe a otros fluidos como las lágrimas o la saliva.