Cinco ventajas del simulador de remo, la nueva rutina de la gente con pasta

Casi todas las series de televisión siempre dejan expresiones o actitudes que sus espectadores repiten después. Quién no se acuerda del “Un poquito de por favor” de Aquí no hay quien viva o del “Para dentro, Romerales”, de Farmacia de Guardia. Algo parecido está ocurriendo ahora con la serie House of Cards y el método de desestrés que tiene su personaje principal: Frank Underwood.

Cada vez que el personaje, interpretado por Kevin Spacey, ha de tomar una decisión complicada, se evade mientras le da duro a una máquina de remo en su casa.

Esta máquina de remo, llamada ‘WaterRower’, simula la sensación de estar remando dentro del agua, al tener un depósito de este líquido que es activado con el movimiento de los remos y que se puede regular para simular distintos tipos de oleaje.

Pero no es apta para todos los bolsillos. El precio varía entre los 999 euros de la más básica hasta la más cara, que cuesta 2.500 euros. Sin embargo, más allá de que esta máquina la use Kevin Spacey o cada vez más CEO de empresas, el remo tiene una serie de ventajas muy beneficiosas para tu cuerpo, véase:

1.- Deporte sin impacto: para las personas que sufren de dolores o lesiones en las rodillas, el remo es ideal, puesto que no tiene impacto en las articulaciones. Su movimiento es de flexión y extensión de las piernas y de tirar con los brazos, por lo que la fuerza se centra en estas partes del cuerpo y las otras no sufren.

2.- Se queman bastantes calorías: es una regla de tres simple: cuantos más músculos muevas, más calorías quemarás. Y, en el caso del remo, no son pocos músculos los que se mueven. En concreto, entra en juego el 84% de tu masa muscular.

3.- Fortalece los abdominales: sí, aunque el principal ejercicio se haga con las piernas y con los brazos, los abdominales también se ven beneficiados por lo que es posible que en un tiempo prudencial de entrenamiento empieces a notar cómo va apareciendo el sixpack famoso.

4.- Mejora la resistencia: en todos los aspectos de la vida. Sí, en todos. La práctica de remo es un ejercicio aeróbico, por lo que a la vez que estás perdiendo peso también estarás aumentando tu capacidad de bombeo de sangre y, por tanto, ganando resistencia.

5.- Reduce el estrés: al realizar un ejercicio con alta carga cardiovascular estarás activando tu cerebro y la generación de endorfinas, las hormonas encargadas del placer. Lo notarás sobre todo al acabar el ejercicio cuando, después de ducharte, te sientas totalmente en plenitud. Además, mientras estás concentrado en el ejercicio y en los movimientos que tienes que hacer, no estarás pensando en los problemas del día a día.