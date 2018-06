Estos son los suplementos que debes tomar en una carrera de larga distancia

Correr una carrera de larga distancia precisa, además de un buen entrenamiento y bastante experiencia en carreras de larga duración, una suplementación constante durante la prueba. Gran parte del éxito que queramos obtener va a depender de cómo sepamos gestionar la reposición de líquidos y energías. Veamos qué se puede tomar durante las horas que estaremos dándole que te pego a la zapatilla.

Agua

Sí, lo sé, parece de perogrullo, pero no será la primera vez que a algún corredor se le olvida que tiene que beber para no deshidratarse. Haga frío o calor, cuando corremos perdemos líquidos y sales; así que es primordial beber agua para no fastidiarla. Dependiendo del tipo de carrera deberás llevar tus propias reservas de líquido elemento. No olvides reponerlas en los avituallamientos.

Sales minerales

Además de beber agua también hay que reponer las sales que perdemos al sudar. Hay distintas opciones para tomar estas sales: pastillas solubles, cápsulas, ampollas y también geles que llevan además de carga de hidratos, sales minerales. Busca la opción que mejor te vaya y utilízala.

Hidratos de carbono

Es la gasolina que nos permite seguir adelante y no podemos despistarnos o vendrá el ‘tío del mazo’ a hacernos una visita nada agradable. No hay que esperar a sentirnos flojos, la ingesta debe ser constante y paulatina, intentando no tener ni picos ni bajadas de azúcar. Geles, gominolas, barritas… hay cientos de opciones que nos permiten reponer de manera rápida y sencilla las reservas de hidratos de carbono. Además, en los avituallamientos de la carrera (si los hay) normalmente encontraremos frutos secos, fruta, quizá algún tipo de sándwich, chocolate… Un consejo, si no has probado antes en un entrenamiento algo, no lo hagas en carrera, tu estómago puede rebelarse y echar por tierra el esfuerzo de muchos meses.

Cafeína

En carreras que empiezan muy pronto o muy tarde y en las cuales rozas o pasas la noche, la cafeína puede ser una gran aliada. Puede llegar un momento en que el cansancio o el sueño llamen a tu puerta y tener cafeína a mano te espabilará además de darte un plus de energía. Hay muchos tipos de geles que ya llevan cafeína, un vaso de refresco de cola o incluso un café te ofrecen ese ‘punch’ que hace falta en ciertos momentos.

Proteína

En la mayoría de los casos la proteína se utiliza como recuperador, ya que una toma de proteínas después del ejercicio ayuda a la recuperación muscular, pero desde mi experiencia os digo que en ciertos momentos de una ‘ultra’ puede ser de mucha ayuda. En varias pruebas, tomar un sobre de ‘recovery’ diluido en agua, me ha ayudado a continuar en carrera mucho mejor de lo que estaba a nivel muscular y mis ‘canillas’ han agradecido este chute de proteínas.

Suplementos de carrera | Agencias

¿Cómo y cuándo tomar los suplementos?

Este es un punto algo complejo, ya que cada corredor somos un mundo y cada carrera es diferente a otra. También depende del clima que nos encontremos el día de la prueba. Hay muchos factores que pueden hacernos variar la estrategia de avituallamientos.

Personalmente suelo tomar sales y carbohidratos cada hora aproximadamente. Intento que no se junten la ingesta de ambos, espaciándolas si es posible. Bebo agua a pequeños sorbos cada poco tiempo para no llegar a sentir la sensación de sed.

Y en cuanto a la cafeína y la proteína, las tomo cuando noto que me hacen falta. Si me siento muy cansado muscularmente, aprovecho un avituallamiento para tomar un ‘recovery’ y siempre llevo geles de cafeína encima por si aparece la sensación de sueño o bajón.

Pero es FUNDAMENTAL que siempre, siempre, siempre (y digo siempre) pruebes en entrenamientos todo lo que vayas a tomar en carrera. Es mejor equivocarnos en un entrenamiento que hacerlo en una carrera. Así que aplicad el método ‘prueba-error-corrección’.

Y tú, ¿qué suplementos tomas en una carrera de larga distancia?