Las frases más típicas con las que intentas ligar en las carreras de pueblo

“Este verano no me pierdo la carrera del pueblo” Hace unos años esta frase podría sonar a: Me apetece hacer un poco de deporte y la carrera de mi pueblo es perfecta. Pero hoy podría sonar a esto otro: Quiero correr la carrera del pueblo a ver si ligo.

Podría sonar a disparate, pero en más de una ocasión he escuchado esta afirmación: si sales a correr tendrás más probabilidades de encontrar pareja.

Los amores de verano… quién no se acuerda de ellos. Con esto del auge del running, las vacaciones en los pueblos apuntan a que no solo se van a limitar a planificar a qué charanga acudir, bien de tu pueblo o del vecino, sino que buscarás cuándo hacen la carrera popular, esa que tantos años has oído y que apenas prestabas atención.

¿Cómo vas a perdértela? Es el momento de lucir cuerpo después de todo un año de trabajo y de marcarte un buen tiempo, porque sabes que la competencia es menor, correréis “cuatro gatos” y quien sabe… igual subes al pódium.

En breve, las redes sociales serán el mejor escaparate para esas carreras populares de los pueblos y tras echar la vista atrás al verano pasado, me he permitido hacer un viaje en el tiempo y recopilar situaciones que llamaban mi atención y que estaban relacionadas con hacer una carrera de pueblo y aprovechar para marcarse un ligue.

Situaciones de ligoteo en las carreras de pueblos

1.- ¡Cuánto tiempo sin verte! En realidad sólo ha pasado un año desde el verano pasado, pero aprovechas la conversación para preguntarle si va a correr la carrera.

Si te dice que sí, seguro que ya harás para coincidir con él o ella el día de la prueba, de no ser así, dile que es “obligatorio” acudir ese día y animar a los corredores.

2.- Me gustaría, pero… Si cuando le preguntas por la carrera su respuesta es: “Me gustaría, pero…” Si el “pero” se refiere a que no ha corrido nunca, puede que te toque bajar los humos y decirle eso de: “No te preocupes, el tiempo no importa, lo importante es pasárselo bien, la corro contigo”. Tú decides.

3.- La foto. Esta táctica es perfecta para conseguir su número de teléfono. ¿Nos hacemos una foto? Y luego viene la pregunta: “¿Cómo te la paso?” Aquí hay que ser hábil y la respuesta más sencilla es: “Dame tu número de teléfono y te la paso por WhatsApp”. No falla.

4.- La cerveza. No hay mejor forma de celebrar el haber recorrido kilómetros que quedando para tomar unas cervezas post carrera. Si no es posible, tendrás la excusa perfecta para entablar conversación en alguna de las charangas.

5.- ¿Repetimos? Igual has despertado su pasión por el running y le gustaría salir a entrenar en compañía. ¡Esto promete!

Por cierto, si no tienes ninguna intención de ligar en una carrera popular, igual te interesa leer esto: ¿Cómo sobrevivir una carrera popular en las fiestas de tu pueblo? Ahí lo dejo.

Lo que está claro es que el practicar deporte transmite personalidad, seguridad y autoconfianza, y a su vez hace que saquemos nuestro lado más divertido, relajado y me atrevería a decir que arriesgado.

De momento… veamos la pasarela de fotos de carreritas de pueblos que están por llegar y que empezarán a ser protagonistas en nuestros muros de redes sociales. A ver quien da más…