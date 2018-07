Las ocho mejores cuentas de Instagram que deberías seguir si eres runner (o te gusta correr)

¡Correr es cool! De eso no hay duda. El fenómeno del running se ha popularizado de tal manera que ya podemos verlo y sentirlo sin necesidad de salir de casa. Las redes sociales son las encargadas de ello. Cada día crece el número de corredores que documentan, mediante la publicación de fotografías a través de Facebook, Twitter o Instagram, sus sesiones de entrenamientos o participaciones en carreras populares.

No importa si eres un runner principiante o un pro. Si necesitas una dosis de inspiración o motivación para salir a correr, aquí debajo tienes 8 cuentas de Instagram para deleitar la vista y ayudarte a batir alguna que otra marca personal.

@Instarunners

Perfil de Instagram de los Instarunners | @instarunners

Una cuenta para los apasionados del running que atesora a día de hoy 290.000 seguidores. Un perfil de Instagram cuya popularidad crece como la espuma, gracias a que comparte un par de fotos diarias enviadas por otros usuarios, siempre que hayan sido etiquetadas con el hashtag #instarunners. Un perfil que pretender crear una sólida comunidad a través de sus publicaciones que, en ocasiones, incluye récords personales de corredores como tú.

@running_life_inspiration

Perfil de @running_life_inspiration | @running_life_inspiration

Un perfil de Instagram con 113.000 followers cuyo objetivo es motivar diariamente a todas las personas a las que les encanta practicar running por medio de citas o frases inspiradoras. Eso sí, todas ellas están escritas en inglés y están etiquetadas con el hashtag #runninglifeinspiration. ‘Entrenar, mejorar y alcanzar el éxito’ es el lema de esta cuenta que te animará a salir a correr esos días en los que la pereza se adueñe de tu cuerpo y prefieras estar tirado en el sofá de casa.

@runningterritory

Perfil de @runningterritory | @runningterritory

Una cuenta de Instagram bastante activa y encargada de dinamizar el movimiento popular del fenómeno running. Las fotografías que pueden verse en el perfil de esta red social son de lo más variopintas. En la gran mayoría de ellas, aparecen mujeres corriendo con bonitos paisajes de fondo y durante las cuatro estaciones del año.

@usainbolt

Perfil de @usainbolt | @usainbolt

6,4 millones de followers siguen al hombre más veloz de la tierra en esta red social. El atleta Usain Bolt se ha convertido en una estrella dentro de las pistas de atletismo, pero también en todo un icono en Instagram. Las imágenes que suele compartir con sus seguidores muestran cómo entrena el velocista de origen jamaicano y, en otras ocasiones, algunas referentes a su vida privada y actos publicitarios.

@fotorunners

Perfil de los @fotorunners | @fotorunners

Su cuenta de Instagram acumula en su haber más de 28.000 seguidores y no es casualidad. Las magníficas y artísticas imágenes realizadas por el fotógrafo deportivo Félix Sánchez Arrazola no pasan desapercibidas para la gente que disfruta corriendo. En su perfil puedes ver numerosas fotografías relacionadas con el atletismo en pista, carreras populares y de montaña, maratones, triatlones, etc.

@chemitamartinez

Perfil de @chemitamartinez | @chemitamartinez

Con cerca de 83.000 seguidores, el atleta profesional Chema Martínez disfruta de su pasión que no es otra que correr, al tiempo que va dejando constancia de ello por medio de sus casi 3.000 fotografías que ya tiene su cuenta de Instagram. Y es que Martínez, además de ser uno de los mejores fondistas españoles de la historia, es un ferviente fan de esta red social como atestiguan las numerosas imágenes que comparte con sus followers cada semana.

@usatf

Perfil de @usatf | @usatf

USA Track and Field es el nick de esta cuenta avalada por 220.000 followers que suele publicar imágenes de estrellas del atletismo norteamericano, no solamente del presente sino también de épocas pasadas. Como la fotografía en blanco y negro realizada a la velocista y relevista Wilma Rudolph participando con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos cuando tan sólo tenía 16 años.

@macias1500

Perfil de @macias1500 | @macias1500

20.000 followers siguen a Isabel Macías, una de las atletas españolas más queridas que ha sabido ganarse a la gente a base de lucha, esfuerzo y sacrificio durante la competición. Macías es una deportista de élite que comparte su día a día en diferentes redes sociales, entre ellas Instagram, donde tiene en su haber más de 1.000 publicaciones. En muchas de las instantáneas que publica puede verse a la atleta preparándose dentro y fueras de las pistas.