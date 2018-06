¿Qué significarían las señales de tráfico en un mundo dominado por los runners?

En un mundo dominado por los corredores habría muchos cambios. Uno de ellos serían las señales de tráfico. En un acto de generosidad y también de ahorro y porque no decirlo, de cuidado con el medioambiente, se mantendrían las señales de tráfico pero estas tendrían un significado distinto al que conocemos ahora. Os dejo unos cuantos ejemplos de cómo podrían cambiar las cosas.

Vehículos prohibidos | Libre de derechos

Los vehículos de cualquier tipo estarían prohibidos. Solamente se podría circular y transitar de un punto a otro a golpe de zapatilla. El dominio runner ya está aquí.

No andes, corre | Libre de derechos

Esta señal indicaría que en esa zona no se puede andar, solamente estaría permitido correr. Así que si te la encuentras tienes que acelerar y ponerte a correr lo más rápido que puedas.

Zona de aglomeración de runners | Libre de derechos

Zona de aglomeración de runners. Normalmente veríamos este aviso en las salidas de las carreras y también en las llegadas, si la organización no ha estado muy avispada. Hoy mismo yo la pondrá en El Retiro, algunos días aquello parece la operación salida de Semana Santa.

Ponte una rebequita | Libre de derechos

Esta señal nos informaría de que hace ‘rasca’ para correr a cuerpo de rey y que nos convendría ponernos una rebequita o en su defecto un cortavientos técnico. Que luego vienen los catarros tontos.

Señal de hospital | Libre de derechos

Recordatorio para que pidamos cita a nuestro fisio para que nos revise las canillas. Como siempre decimos: “más vale prevenir que curar”. Carreras hay muchas pero piernas solo tenemos dos, cuidémoslas.

Riesgo químico | Libre de derechos

Esta es una señal de advertencia importantísima. Si veis a un corredor con esta placa, no os pongáis detrás de él. Nos está indicando que anoche cenó fuerte y emite gases (o incluso otro tipo de materias) que pueden ser altamente peligrosas para la salud.

No hagas el animal corriendo | Libre de derechos

Señal que nos advierte del peligro de hacer el animal corriendo. ‘No hagas el ciervo’, ni la cabra, ni el toro ni el canguro (otras versiones de la señal). No te pases, controla la intensidad y el volumen de tus carreras.

Correr en ayunas | Libre de derechos

¿Corriendo en ayunas? ¿Todavía no has tomado un gel o una barrita? ¿A qué esperas? Carga pilas para poder seguir corriendo. Si ves esta señal y te notas flojete, es hora de meterle un chute de energía al cuerpo.

Trabajo de fuerza | Libre de derechos

No olvides el trabajo de fuerza. Es fundamental para los corredores. Esta señal se podría ver en los lugares más comunes de entrenamiento como recordatorio de la importancia de los ejercicios de fortalecimiento.

Subida | Libre de derechos

Otra señal de las que dan miedito a los corredores. Viene a indicar que vienen cuestas y que te va a tocar tirar de riñón durante los próximos kilómetros. El número que aparece en el cartel es orientativo, normalmente siempre será mucha más inclinación de la que indica.

Postureo | Libre de derechos

Esta otra señal es muy conocida por los corredores que practican el postureo de forma profesional. Al verla, saben que hay un fotógrafo cerca y que tienen que recomponer su postura y sonrisa para salir lo más guapetes posible.

Descanso | Libre de derechos

Aquí tenemos otra señal de recordatorio. Nos indica claramente lo importante que es el descanso, también conocido como el entrenamiento invisible. Fundamental para todos los corredores y que tantas veces olvidamos.

STOP | Libre de derechos

El significado de STOP no varía mucho en el futuro mundo runner. Significa ‘PARA’. Sí, para. No pasa nada por parar. Cuando sientas que no vas bien, que duele algo o que no tienes ganas de correr, PARA.

Cede el paso | Libre de derechos

Otra señal muy importante. Cede el paso. Si alguien va más rápido que tú o lleva una dirección contraria y tiene preferencia, cede el paso. Indica también que hay que tener respeto por el resto de corredores.

Estos son algunos de los significados de las señales de tráfico que habría en el mundo dominado por los runners. Id tomando nota por si ese día llega…