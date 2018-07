¿Qué tipo de música debes escuchar en cada entrenamiento?

Estarás de acuerdo con nosotros en que una balada no le pega a una clase de Zumba, ni un canon de Pachelbel, por muy bonito que sea, a una clase de spinning. Aunque, en algunas ocasiones, la música pueda considerarse como doping y sea ilegal, en este caso no lo es, así que sigue nuestros consejos:

1.- Para salir a correr: lo ideal en estos casos es separar cuerpo y mente a través de la música, por lo que serán necesarias canciones cañeras para distraerte.

Siempre podrás elegir entre Madonna o Iggy Pop, pero lo que nosotros te recomendamos es que te vayas al lado oscuro de la vida. Prueba con AC/DC, un Highway to Hell mientras corres a 35 grados nunca está de más. Como tampoco lo está todo un clásico como Eye of the Tiger si te quieres sentir como el mismo Rocky Balboa.

Tampoco te vendrá mal un poco de techno-pop ¿Has probado con los éxitos de Pitbull? No suelen fallar. Si lo que quieres es producto nacional, puedes intentarlo con las canciones más movidas de Love of Lesbian o irte a los clásicos de Extremoduro, Platero y tú, La Fuga…

2.- Para entrenar en el gimnasio: muchos de ellos ya se encargan de ponerte la música a buen volumen para que no te tengas que preocupar de nada pero, aun así, si te quieres llevar tu propia lista de reproducción, tira por éxitos como Get Lucky, de Daft Punk, You Make Me, de Avicii, Roar, de Katy Perry o, la que está pegando fuerte este verano: Fireball, de Pitbull con John Ryan.

3.- Para meditar en casa: si lo que te va no es tanto la caña sino los deportes más tranquilitos (que no por ello menos cañeros) como Yoga, Pilates o Body Balance, tu lista de reproducción tiene que estar compuesta por canciones enfocadas a la meditación.

Prueba con la discografía de Jamie XX, música tranquila y que te va a transportar hasta ese lugar donde quieres estar con la meditación. También puedes hacer una incursión en Antony and the Johnsons, aunque igual acabas deprimido/a. Por último, una recomendación arriesgada pero que te puede venir muy bien: prueba con Erik Satie. Canciones como Gymnopédie nº1 te pueden dejar muy pero que muy relajado.

¿Hacemos una playlist en Spotify entre todos? Aquí el link