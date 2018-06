Adornos y técnica de bachata con la sensualidad y la elegancia de Marco y Sara

Si sus caras no te suenan es porque todavía no formas parte de eso que los amantes del baile denominan 'la secta'. Y decimos "todavía", porque el grupo de fieles a los ritmos latinos no deja de crecer. Lo que hace apenas 6 años reunía a un grupito de aficonados en un hotel de Madrid se ha convertido en todo un fenómeno que se ha extendido a cada región del país, y que en el caso de las ciudades grandes apenas encuentra un lugar capaz de albergarlo.

Salsa, bachata y kizomba apelotonan a decenas de personas en cada vez más locales dedicados a los ritmos latinos. Quien se engancha a esta afición sale a bailar viernes, sábado y domingo, pero también martes y miércoles, independientemente de si el día siguiente entra a las 8.00 a trabajar o tiene desayuno con los suegros. Caiga quien caiga. Y todos ellos, probablemente sin excepción, saben quiénes son Marco Espejo y Sara Panero.

Si por separado tenían fieles, juntos son una auténtica bomba de sensualidad y elegancia. El regreso de la pareja ha supuesto casi inmediatamente su vuelta al top de referentes de la bachata. La afluencia de sus clases semanales en Madrid es buena muestra, pero cada una de sus intervenciones con congresos de baile lo es mucho más.

Si quieres reproducir sus figuras, este primer acercamiento en forma de vídeo te ofrece detalles y claves fundamentales.