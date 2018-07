Así se baila y así suenan las bodas de 2017

Las bodas son uno de esos momentos puntuales en los que salen a la pista incluso los que odian profundamente bailar. Momento festivo donde los haya, la música juega un papel fundamental en el evento, determinando a veces el éxito o el fracaso tanto como el sitio elegido o el menú.

Aunque cada pareja es un mundo y quiere hacer de su día algo único, lo cierto es que somos animales de costumbres y tendemos a repetir aquello que sabemos que funciona. Hablamos con tres DJ’s especializados en bodas para saber qué bailaremos sí o sí este 2017.

Abriendo el baile

Si algo ha cambiado sustancialmente en las bodas es el momento de abrir el baile. El viejo vals ha dado paso a todo tipo de coreografías y estilos. Cada vez piden más temas antiguos de los 60 -70, baladas como “Senza Fine” de Gino Paoli, “She” de Elvis Costello, muchas de Sinatra.... clásicos como “Take this Waltz” de Leonard Cohen y “Noches de boda de Sabina” y, en general, títulos que tengan un significado especial para los novios. Los más atrevidos se preparan una salsa, una bachata o incluso un swing o un rock para dejar atónitos a los invitados.

Respecto a la moda de hacer Flash Mobs, la cosa parece estar decayendo. Eso sí, “Madre Tierra” de Chayanne, “Thriller” de Michael Jackson y “Uptown Funk” de Bruno Mars siguen siendo los temas estrella para preparar una coreografía grupal.

Las coreografías grupales son tendencias en las bodas | IStock

Playlist obligatoria

Y una vez abierto el baile, últimamente con la banda sonora de Juego de Tronos, llega la hora de mantener la pista llena el máximo de horas posible… a poder ser, más de las contratadas inicialmente por los novios. Si en algo están de acuerdo Santi Puig, de Dándote Ritmo; Paula Ballesteros, de Suenaboda, y Carlos Uribe, de Sound&Music es en los 15 temas que sonarán en todos los enlaces que se celebren en lo que queda de año. La lista la tienen clara:

1 - Despacito de Luis Fonsi

2 - Me enamoré de Shakira

3 - Súbeme la radio de Enrique Iglesias

4 - Reggaetón Lento de CNCO

5 - Me Rehusó de Danny Ocean

6 - Vacaciones de Wisin

7 - Vente Pa´ca de Ricky Martin

8 - Shape of You de Ed Sheeran

9 - This Girl de kungs Vs Cookingón 3 Burners

10 - I took a pill in Ibiza de Mike Posner (Seeb remix)

11 – La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives

12 – Felices los 4 de Maluma

13 – Call of me de Ryan Riback

14 – Perfect Stranger de Jonas Blue

15 – Swalla de Jason Derulo

Santi Puig nos cuenta que en una boda se ponen unas 100 canciones. Algunos novios lo tienen claro y mandan la lista preseleccionada y otros, en cambio, lo dejan en manos de los expertos. El truco de Santi es empezar por música orientada a que bailen los mayores “son los que antes se lanzan y los que antes se retiran”, así que para ellos toca rock clásico de Elvis, Chubby Checker, Los Bravos, Raphael, también disco y pop de los 70 como Barry White, Donna Summer, Boney M, Abba, Earth wind and fire y latino clásico de Juan Luis Guerra, Gloria Estefan o Celia Cruz.

En cambio Paula asegura que “cada vez cuesta más levantar de sus sillas a la tercera edad” y que son los jóvenes los que más rápido llenan la pista. “Sólo hace cuatro o cinco años que se puso de moda repartir alpargatas para el baile salía a bailar la gente más mayor”.

Aunque el gusto de los novios pesa en la lista definitiva, Ballesteros asegura que “a veces los novios vienen con su música y al ver que no baila nadie y la fiesta se hunde, nos piden que pinchemos nosotros… por eso siempre llevamos nuestras listas”.

Santi puntualiza que la música en español de todas las épocas no puede faltar: Alaska, Mecano, Hombres G, Morat, Pereza, Fito… eso por no hablar de los remember. Paula se ríe contando que “como los novios de hoy en día tienen entre 35 y 45 años, piden música remember de la Ruta del Bacalao y de los años 80 porque les trae recuerdos y se lo pasan pipa”. Para los más alternativos, Santi guarda indie comercial como Los fresones rebeldes, Lori Meyers, Los Planetas... y en Inglés Crystal Fighters, Two door cinema club o Imagine Dragons.

Dependiendo de los novios no faltará el momento lolailo con sus Gipsy Kings, María Jiménez, Siempre así y las socorridas sevillanas… ese baile que nadie sabe ejecutar bien y con el que todo el mundo se atreve en las bodas. De los ritmos latinos, Marc Anthony y Gloria Estefan no pueden faltar, así como alguna salsa, bachata o merengue clásicos.

Invitados al poder

Lo que está claro es que los que mandarán en el baile post boda, lejos de ser los novios, serán los invitados. En este 2017 no paran de pedirle al DJ “Madre Tierra” de Chayanne, “La Gozadera” de Gente de Zona y la mítica “Bilirrubina” de Juan Luis Guerra… Eso por no hablar de las veces que sugieren que vuelva a sonar “Despacito”, aunque ya le haya llegado su turno.

Paula y Santi señalan que los novios, en contactos previos, suelen prohibir que en su boda suenen canciones de King África, Georgie Dann o “temas pasados de moda” como Paquito el Chocolatero pero… ¿Qué pasa cuando los invitados llevan tres copas y no paran de pedírselos al pincha? Pues que sucumben y terminan sonando los temas vetados.

En la lista de coreografías grupales ultra conocidas que levantan al 90% de los invitados el top 3 lo conforman: Saturday Night, La Macarena y Coyote Dax.