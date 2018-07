Las cinco coreografías que nos dejaron boquiabiertos en 2015

Las cantantes, actrices y demás celebrities nos sorprenden cada vez más con giras y espectáculos donde el baile tiene muchísima importancia. Es sabido que entrenan duro para mantenerse en forma y que bailar es una de las actividades que utilizan a diario para coger fondo y mantener esos cuerpos tan envidiados.

El 2015 ha dejado varios momentos de show que han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Este es nuestro Top Five de bailarinas famosas:



1. Jennifer López

La actriz, cantante y bailarina no deja de sorprendernos con su espectacular forma física. Su actuación en la última edición de los American Music Award dejó perplejos a los invitados y a los millones de espectadores que siguieron la gala en directo o a través de las redes sociales. Además de presentar el acto, JL abrió la gala con un espectacular número de baile donde interpretó algunas de las canciones nominadas. Embutida en un mono de gasa que no dejaba lugar a la imaginación, volvió a demostrar por qué es uno de los cuerpos más envidiados del planeta. Su trasero es objeto de culto y sus rutinas de entrenamiento para mantenerlo, las más buscadas e imitadas.

2. Beyoncé

La cantante es un referente en la industria musical y las coreografías de sus videoclips cuentan con millones de fans e imitadores. Con un 2015 muy tranquilo en cuanto a giras se refiere, se mantiene en lo más alto gracias a su activa vida en redes sociales. Activista convencida del movimiento americano anti sedentarismo, suele compartir en Instragram o Twitter sus rutinas de entrenamiento. De su cuerpo podemos destacar unas curvas generosas y unas piernas forjadas a base de zancadas y sentadillas. Defensora de unos hábitos de vida saludable y contraria a las dietas express que machacan el cuerpo, recientemente se ha declarado vegana convencida.

3. Madonna

Pionera de esos grandes espectáculos donde cada canción tenía una coreografía interpretada por un nutrido grupo de bailarines, Madonna está de gira con su nuevo trabajo y su título lo dice todo, Rebel Heart Tour. La cantante experta en reinventarse se atreve en esta gira con el flamenco, disciplina que inunda el espectáculo tanto en el baile como en la estética. Para volver a subirse a los escenarios Madonna entrena duro y a sus casi 50 años, luce un cuerpo fibroso y una piel envidiable. Sus secretos son entrenamiento de cardio, casi siempre relacionado con el baile, yoga y una dieta macrobiótica que no se salta nunca.

4. Katy Perry

La cantante fue este año la encargada de ponerle la nota de color al descanso de la Super Bowl. Ese momento que ven millones de personas en el mundo se ha convertido en uno de los más esperados del año. Cantando y bailando subida en un espectacular tigre articulado, Kate sorprendió al mundo. Su obsesión es mantenerse delgada y tonificada y para ello entrena duro cinco días por semana con una rutina que incluye calentamiento, tren superior, tren inferior, trabajo del core, estiramientos y caminatas diarias de más de 10.000 pasos, a ser posible al aire libre. Cuida su dieta y asegura que ser positiva le ayuda a estar en forma.

5. Edurne

Del panorama nacional nos quedamos con Edurne y la canción y coreografía con la que nos representó en Eurovisión. La joven es una bailarina empedernida y la danza forma parte de su entrenamiento desde que era pequeña. Aventurera e intrépida practica numerosos deportes y en sus rutinas diarias hace especial hincapié en los ejercicios específicos de tren inferior. Edurne asegura que lo que más le preocupa de su cuerpo es tener unas piernas perfectas y un culo firme.