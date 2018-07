¿Conoces la fauna autóctona de las pistas de baile?

En el mundo del baile, especialmente en el los ritmos latinos, es habitual encontrar personajes muy diversos, de distintas edades, físicos y comportamientos, que deambulan por la sala a su manera y contribuyen a un ambiente muy característico. Con el único fin de dibujar los estereotipos, desde el máximo respeto y cariño, os invitamos a buscar dónde encaja vuestro perfil.

El animador

Cualquier local que se precie cuenta en sus filas con varios relaciones públicas cuya misión principal será animar la pista de baile, llevar gente a la sala y encandilar al 95% de las féminas del local. Resueltos, divertidos, con muchas tablas y un nivel altísimo de baile, es habitual verlos coqueteando con una docena de mujeres a la vez. A pesar de llevar colgado un cartel en el que pone “Peligro”, tienen un atractivo especial que los convierte en irresistibles.



La diva

El mundo de los ritmos latinos está plagado de mujeres espectaculares, con curvas de infarto, estilismos sexys y caderas que se contonean al compás de la música. Entre las más guapas del local existe un subgrupo que, de tanta belleza y nivel en la pista, hacen alarde de selectivas y se pueden permitir el lujo de elegir cómo, cuándo y con quién bailan. Suelen ser el objetivo primero de los animadores.

El profesional

Cuando en una pista de baile tienes la suerte de dar con un profesional del baile, lo más fácil es que la gente de alrededor decida hacer círculo y disfrutar del espectáculo espontáneo. Suelen ser amables, bailan con todo el mundo y se adaptan al nivel, pero cuando dan con una pareja a la altura, el show está garantizado.



Los tímidos

Está claro que nadie nace sabiendo y bailar, como todo en esta vida, requiere de tiempo y esfuerzo. Cuando uno se acerca a los ritmos latinos, pasa tiempo hasta que se siente preparado para bailar con cierta soltura. Es por ello que los locales están llenos de chicos y chicas tímidos e introvertidos que eligen las zonas menos visibles de la sala para observar el ambiente, ver cómo bailan los demás y soñar con que un relaciones les regale la experiencia religiosa de la noche.



Los abueletes marchosos

No es raro encontrar en las pistas de baile gente que dejó atrás los 50 hace tiempo. El baile no tiene edad, y además mantiene joven y en forma. Esos bailarines senior suelen llamar la atención por su desparpajo, su simpatía y la decisión a la hora de sacar sin miramientos a los más jóvenes, los más guapos y populares a la pista. Suelen despertar ternura y admiración a partes iguales.



Los arrítmicos

Aunque ves y compruebas que hacen lo que pueden, no todos los aficionados al baile consiguen sacarle partido a las clases y algunos de ellos, por mucho que se empeñen, son incapaces de escuchar y seguir el ritmo de la música, por muchos años que pasen. Hay que pensar que no es voluntario y que también tienen derecho a bailar. Sonrisa de cortesía y paciencia son las claves para sobrellevarlos.



El baboso

Cierra nuestra lista el único personaje indeseable de las pistas de baile, que ya se ganó un artículo propio en Correr y Fitness. Su fin es arrimarse y rozar todo lo que puedan, lo que los convierte en una pareja de baile incómoda y desagradable. Afortunadamente, son los personajes menos numerosos de este ambiente tan variopinto y tan adictivo.