Consigue unas piernas perfectas mientras te diviertes practicando capoeira

Aún hoy cuando se habla de capoeira son muchos los que piensan que se trata de una danza brasileña similar a la samba. Nada más lejos de la realidad. La capoeira es un arte marcial camuflada que desarrollaron los esclavos africanos en Brasil. Además de ser un ejercicio de alta intensidad, combina danza, expresión corporal y música en directo. Es la actividad perfecta para los que se aburren en el gimnasio y quieren un deporte que cada día ofrece una experiencia diferente.



Marina Campos Albiol, Graduada Safira en el mundo de la capoeira, es actriz y pertenece al grupo Abada Capoeira. Campeona de España, de la Península Ibérica y 4ª de Europa, quién mejor que ella para contarnos los motivos que hacen de la capoeira un deporte único.



Tonificación completa y piernas perfectas

La capoeira es un deporte completo que trabaja con una gran intensidad todos los músculos del cuerpo. Marina Campos asegura que el tono muscular mejora considerablemente con su práctica, así como la coordinación y la flexibilidad. En clase se trabaja frente al espejo o por parejas y se suele terminar en una rueda comandada por el capoerista de mayor experiencia. Durante esa “roda” los participantes no pueden parar, ya que tienen que estar continuamente haciendo el movimiento básico conocido como ginga.



La torsión del tronco, y la flexión alternada de las piernas y los brazos, hacen que sólo una hora u hora y media de ginga se convierta en un ejercicio 100% efectivo para tonificar y quemar calorías. Es ideal para tener unos glúteos de acero… Marina nos comenta entre risas que ella se puede hacer 300 sentadillas sin pestañear, gracias a la fortaleza de su musculatura. La capoeira se juega… y durante la rueda, los capoeristas juegan con alguien, no contra alguien. De hecho, no suele haber contacto entre los participantes porque es un arte marcial basada en la esquiva, y no en el bloqueo. Eso hace que no haya impacto directo, pero sí que haya que esquivar.



Música, danza y expresión corporal

Uno de los platos fuertes de la capoeira es que tiene mucho de danza, de expresión corporal y se practica con música en directo. Cuando alcanzan una determinada graduación, los capoeristas están obligados a tocar algún instrumento, lo que hace aún más interesante su práctica. Es habitual que las clases se hagan con música en directo, pues son los propios alumnos los que tocan el berimbao, el atabaque, el pandeiro o el agogô (instrumentos básicos en capoeira). Por si la música no fuera suficiente, también tienen que cantar, ejerciendo las labores de coro en las canciones que acompañan la rueda de capoeira.



Para todos los públicos

La capoeira es un deporte que pueden practicar desde niños hasta ancianos. Es habitual ver clases de capoeira adaptada en asilos, incluso asociaciones como Fundación Síndrome de Down Madrid ofrece la actividad a sus socios. El secreto está en que no sólo se centra en el aspecto físico, sino que trabaja musicalidad, coordinación, equilibrio y no tiene límite para los que quieran dedicarse a ello como deporte de élite. Los avances con una práctica habitual de dos-tres clases por semana son muy rápidos, y se ven resultados en poco tiempo.



Cultura brasileña en estado puro

Son muchos los que se acercan a la capoeira atraídos por la cultura y los cuerpazos brasileños. Su música, su folclore y su lengua, el portugués, tienen mucho que ver con el éxito que ha tenido a nivel internacional en los últimos años. Sin dudas, es el mejor vehículo de difusión de la cultura brasileña por el mundo. La gente llega atraída por las exhibiciones y las acrobacias espectaculares de los capoeristas expertos, pero descubren pronto que hay todo un mundo detrás.