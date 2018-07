¿Cuáles son los bailes con los que más se liga?

SALSA, BACHATA O KIZOMBA

Si no te gusta salir de copas, trabajas 20 horas al día y no tienes tiempo de conocer gente nueva, es hora de buscar una afición que te permita hacer ejercicio, socializar y ligar al mismo tiempo. Ese 3 en 1 se llama bailar ritmos latinos y está más de moda que nunca. Descubre partes de tu cuerpo que no sabías que podías mover y lee lo que la salsa, la bachata y la kizomba pueden hacer por ti.