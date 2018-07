Diez actores con los que nos hubiera encantado coprotagonizar una película de baile (o de lo que fuera)

El cine está plagado de escenas de baile que han quedado grabadas en nuestras retinas como a fuego. Desde los grandes del cine clásico, con esa elegancia indiscutible, hasta secuencias mucho más sexys o pasionales que nos hubiera encantado protagonizar.

Elegimos los cinco hombres y las cinco mujeres con las que hubiéramos matado por compartir pista de baile.

Patrick Swayze

El número uno de los bailarines de cine siempre será el protagonista de Dirty Dancing. Ese baile final en el que el buscavidas saca lo mejor de la niña pija y retraída hizo soñar a toda una generación con meterse en la piel de Baby. La canción The time of my life se llevó un Oscar y hoy en día sigue siendo un clásico de los que te levantan de la silla.

John Travolta

El actor nos ha regalado varios bailes inolvidables con ese peculiar movimiento de pelvis pero si tenemos que elegir, nos quedamos con el baile fin de curso de Grease cuando a punto de conseguir el primer premio con la cándida y rubia Olivia Newton John, se le cruza por delante la fresca del instituto y se lleva el gato al agua en el último minuto.

Al Pacino

La escena de Esencia de mujer en la que un Al Pacino interpretando a un ciego baila un tango de libro, sigue siendo una de las más bonitas del cine de todos los tiempos. La sensibilidad del personaje, la música y esa forma sutil de romper barreras y limitaciones pasarán a la historia.

Chayanne

El cantante hizo sus pinitos en el cine protagonizando Baila conmigo, una película plagada de escenas de bailes de salón y ritmos latinos en los que, tanto él como Vanessa Williams, invitan a sacarlos a bailar. Nos quedamos con esa salsa final en la que los dos dan lo mejor de sí mismos cuando termina la competición oficial.

Fred Astaire

No podíamos cerrar el quinteto masculino sin nombrar a un bailarín clásico que elevó el claqué y el baile en pareja a la categoría de arte. Para los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, os dejamos el mítico Cheek to cheak de Fred Asteire y la bellísima Ginger Rogers en Sombrero de copa.

Jennifer Lopez

La cantante y actriz nos tiene acostumbrados a sus movimientos de cadera en conciertos y videoclips, pero también ha hecho sus pinitos en el mundo del cine. En Shall we dance? Se marca un tango con Richard Gere que subió la temperatura de las salas de cine. Aunque todo parecía indicar que habría idilio, la película nos enseña que el baile puede ser sólo baile.

Catherine Zeta-Jones

Otra pareja de diez formaron Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas en El Zorro. Ambos se marcan una coreografía larga y compleja mezcla de bolero, tango y folclore. En este caso hombres y mujeres pueden desear a partes iguales protagonizar la bonita escena.

Uma Thurman

Decía Sergio Dalma que “Bailar de lejos no es bailar” pero el baile suelto que se marcan John Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction hizo a más de uno soñar con estar en frente de la rubia explosiva y ser objetivo de su penetrante mirada.

Jamie Lee Curtis

En este caso hacemos una excepción y no cogemos un baile en pareja. De Mentiras arriesgadas nos quedamos con este baile tan sensual que se marca Jamie Lee Curtis ante un atónito Arnold Schwarzenegger que descubre, desde el anonimato, lo atrevida y sexy que puede llegar a ser su aburrida esposa.

Cyd Charisse

Y si Fred Asteire cerraba la lista masculina, como homóloga femenina nos quedamos con las piernas interminables y la sensualidad de Cyd Charisse en esta secuencia con el gran Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. Dos bailarines con un gusto y una calidad indiscutible que pusieron de moda (con razón) el cine musical.