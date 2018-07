Diez coreografías que nunca quisiste aprender pero te perseguirán toda tu vida

¿Te consideras un bailongo? ¿Eres de los que disfrutan a lo grande en bodas, cumpleaños y fiestas de los pueblos? Si la respuesta es sí, seguro que tu cabeza está plagada de canciones pegadizas y bailes sencillos que un buen día descubriste que te habías aprendido. Aquí te detallamos nuestra particular lista con las diez coreografías que vas a repetir inevitablemente a lo largo de toda tu vida… ¿Cuántas te resultan familiares?



La Macarena

La famosa canción de Los del Río se convirtió en un hit mundial con versiones en numerosos idiomas. Nunca se imaginaron los sevillanos que la protagonista de la canción les convertiría en millonarios. Brazos extendidos al frente, manos detrás de la nuca, cruce en las caderas, manos al trasero, salto y empezamos otra vez…





Gangnam Style

El cantante coreano batió todos los récords en youtube con esta canción pegadiza que dio la vuelta al mundo. Saca el cowboy que llevas dentro porque el movimiento del caballo es la clave de la coreografía.





Los Pajaritos

Los jóvenes de los años ochenta disfrutaron de María Jesús y su acordeón con la oda a Los Pajaritos, pero la canción ha trascendido en el tiempo y ya tiene su versión actual en Los Cantajuegos. Movimiento de piquito con las manos, brazos flexionados imitando el movimiento de las alas y twist hacia abajo… no os olvidéis del círculo de la amistad con las manos unidas en el centro.





Grease

La banda sonora de la película sigue siendo un éxito 38 años después de su estreno. Sonar los primeros acordes de You’re the one that I want y formarse dos filas de hombres y mujeres dispuestos a emular a John Travolta y Olivia Newton John es todo uno. Imprescindible poses chulescas y actitud canalla.





El tiburón

Las canciones con ritmo latino casi siempre van acompañadas de coreografía. El tiburón se convirtió en algo más que un tema del verano y sigue acumulando versiones años después. Prepárate a poner la mano encima de la cabeza a modo de aleta de tiburón y disfruta de la fiesta.





Fever Night

John Travolta repite en nuestra lista con otra película que nos ha dejado movimientos históricos. La famosa fiebre del sábado noche, cantada por los Bee Gees, es un must have de los revival. Ponte unos pantalones ajustados y ensaya ese movimiento de cadera combinado con el brazo que se desplaza arriba y abajo.



Thriller

El videoclip de Michael Jackson marcó un antes y un después con una historia que, prácticamente, era un cortometraje. La coreografía de los zombies capitaenados por Jackson es histórica. Prepara tu cara de monstruo, las manos de garra y aprende a disociar la parte superior e inferior de tu cuerpo.





Cachete con cachete

Hay temas que, a priori, conviene negar como Judas. Cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo es una de ellas pero que levante la mano el que no haya emulado la letra rozándose con algún compañero de fiestas…





Aserejé

A pesar del extraño título, Las Ketchup nos hicieron bailar esta pegadiza canción de la que pocos se saben la letra. El éxito fue tal que el trío incluso nos representó en Eurovisión. Para bailarla, cruce rápido de brazos al frente, dedo de autostop a cada lado y tembleque de rodillas con las manos en la frente.





El baile del gorila

A pesar de sus esfuerzos por deshacerse de la canción que le hizo saltar a la fama, Melody siempre estará vinculada al gorila más famoso después de King Kong. Su gracejo infantil conquistó al país y todos seguimos imitando los movimientos de los monos cada vez que suena la canción.