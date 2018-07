Diez razones para enamorarte de un bachatero (o bachatera)

Los congresos de ritmos latinos y las pistas de baile demuestran una evidencia: la bachata le va robando terreno a la salsa. Sus fans aumentan exponencialmente y las salas temáticas están llenas hasta altas horas de la madrugada. Si eres de los que mueren por la bachata, te damos diez razones para que, además de bailar, te enamores de alguien con tus mismos gustos musicales. Así son los bachateros:

1. A la moda

Tener una pareja bachatera y bailar bachata son tendencia. Congresos temáticos, master class, vídeos, tutoriales… ¡Existe una auténtica fiebre bachatera! Tu media naranja está a la moda.

2. Pasionales

El rasgo más evidente de los bachateros es que son personas muy pasionales… Tanto la cadencia musical como las letras de la bachata invitan a dejarse llevar por los sentimientos. Prepara tus caderas para moverse en cuatro tiempos y disfruta de ese movimiento sexy que tanto te gusta de tu pareja.

3. Habilidosos

Por mucho que se empeñen en decir que bailar bachata es fácil, las nuevas tendencias y estilos, como la bachata sensual, implican habilidad y compenetración de la pareja. Necesariamente, se establece una conexión muy fuerte para facilitar el entendimiento y la práctica de movimientos complicados, como ondas y disociaciones corporales. La mayoría son habilidosos dentro y fuera de la pista y esa química puede mejorar considerablemente la vida sexual, como nos aseguraban Daniel y Desirée, Bicampeones del Mundo de Bachata.

4. Coquetos y limpitos

El mundo de la bachata está repleto de coquetería. Gustar gusta y, tal vez por el contacto que se produce entre los cuerpos, los bailarines y aficionados suelen cuidar su imagen y su vestimenta. Además, por aquello de las distancias cortas, la mayoría huele muy bien.

5. Sensibles

La bachata es un ritmo que remueve sentimientos. Si le gusta bailar bachata y disfruta con esas grandes historias de amor que se desarrollan en tan sólo tres minutos, está garantizado su lado sensible. Seguro que hay quórum en la pareja cuando se trate de ir a ver la última de Katherine Heigl o Ryan Gosling.

6. Tolerantes

Los bachateros son personas abiertas y comprensivas. Querrán que en la pista disfrutes y vivas al máximo tu pasión por la bachata, aunque eso implique verte bailar muy cerquita de otras personas. No sólo no sentirá celos, sino que sabrá que, por muchas parejas con las que bailes, el último y mejor tema estará siempre reservado para ti.

7. Espontáneos

Los fans de la bachata son muy espontáneos, y tu chico no dudará en sacarte a bailar, estéis donde estéis, en cuanto suenen los primeros acordes de su ritmo preferido. En casa, en la calle o en una tienda con hilo musical, prepárate para deslumbrar a los presentes con su iniciativa.

8. Seguros de sí mismos

Los bachateros son hombres seguros de sí mismos y que defienden este baile por encima de comentarios negativos, salseros contrariados y DJ’s que odian un género al que consideran “menor” y que intentan devolver a las catacumbas.

9. Contacto con tacto

Lo más importante para disfrutar bailando bachata es la delicadeza en el tacto, el marcaje y el abrazo. Si es un bachatero experto, conseguirá hacerte volar cuando suene vuestro temazo. El intercambio de emociones es mucho más intenso que con cualquier otro baile.

10. Para siempre

Si el bachatero que has encontrado resulta ser el amor de tu vida, tenéis garantizados muchos años de afición conjunta. La bachata no tiene edad y se puede adaptar fácilmente a la condición física, por lo que podréis seguir disfrutando juntos y, por qué no, celebrar las bodas de oro bailando esa bachata que os haya puesto siempre los pelos de punta.