Diez saludables razones para bailar ritmos latinos

Si aún no has encontrado suficientes motivos para empezar a bailar ritmos latinos, apunta diez ventajas que harán que no lo pienses más. Si eres de los que cuidan su salud y su físico, ponte manos a la obra con la salsa, la bachata, el merengue o el chachachá.

1. Previene la obesidad

Bailar es un ejercicio aeróbico perfecto para mantenerse en forma, quemar calorías y tener un cuerpo armonioso. Unido a una alimentación equilibrada, es el mejor secreto para luchar contra el sobrepeso y prevenir la obesidad.

2. Controla el azúcar y el colesterol

Tus análisis de sangre notarán la diferencia si incluyes el baile en tus rutinas… el azúcar se regula de forma automática con el ejercicio, descienden los niveles de colesterol y la tensión se estabiliza, consiguiendo equilibrar tres de los parámetros más importantes de nuestra salud.

3. Mejora la memoria

El bailarín está obligado a escuchar la música, decidir qué pasos elige en cada momento y, en el caso de los ritmos latinos y los pasos en pareja, tiene que compenetrarse con la otra persona, lo que activa nuestra mente y nos obliga a trabajar la memoria. Previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

4. Evita las enfermedades cardiovasculares

Bailar es sinónimo de tener un corazón fuerte y sano. El ejercicio moderado y aeróbico hace trabajar a nuestro corazón y mejora la respiración y el oxígeno en sangre, previniendo las enfermedades cardiovasculares.

5. Reduce el estrés

Bailar puede llegar a convertirse en una actividad muy placentera. Es por ello que, mientras estamos dedicados por completo al baile, nos olvidamos de los problemas y del estrés del día a día, consiguiendo una mayor relajación y un sueño más intenso y reparador.

6. Combate la depresión

¿Has oído hablar de las endorfinas? Pues se trata de unos neurotransmisores que cuando aumentan sus niveles en sangre tienen un efecto calmante natural que nos produce una gran sensación de bienestar. Cuando bailamos, segregamos endorfinas, lo que nos hace sentirnos más felices. Una terapia perfecta para personas que atraviesan episodios de depresión.

7. Corrige la postura

Al bailar, mejoramos nuestra coordinación, somos mucho más conscientes de nuestro cuerpo, lo que hace que poco a poco nuestra postura sea cada vez más erguida y correcta. Con ello evitamos lesiones y dolores de espalda.

8. Mayor flexibilidad

Bailar mejora la flexibilidad y nos ayuda a tener un cuerpo joven durante mucho más tiempo. Evitarás que los músculos y tejidos se endurezcan y reducirás el riesgo de padecer lesiones.

9. Previene la osteoporosis

En el caso de las mujeres, bailar es un gran aliado contra la osteoporosis. El ejercicio mantiene nuestros huesos sanos y previene su degeneración, sobre todo con la llegada de la menopausia.

10. Mejora la autoestima

Bailando mejoramos nuestra propia percepción, nos sentimos felices y eso hace que la autoestima y seguridad en nosotros mismos aumenten, favoreciendo un equilibrio mental y emocional.