Diez trucos para no parecer un pardillo en la pista de baile

Los comienzos son duros… Cuando uno se acerca a una actividad por primera vez, es común sentirse como un auténtico pardillo. Cuando tomamos la decisión de empezar a bailar solemos ir a clase, vemos vídeos, pero llega ese momento en que toca salir a practicar. Las primeras veces suele invadirnos una sensación de inseguridad y vergüenza que delata a la legua que somos novatos. No os preocupéis, que todo tiene solución. Aquí os damos diez trucos sencillos para no parecer los recién llegados a la pista:



1. Actitud

La actitud en el mundo del baile es más de un 50% a la hora de parecer una persona resuelta y con experiencia. Sonríe, saluda a tus compañeros de clase y a personas que te suenen al llegar a un local. Muéstrate siempre seguro de ti mismo y échale morro.



2. Cuida tu look

No intentes pasar desapercibido, ponte tus mejores galas y arréglate para salir a bailar. Si eres mujer, intenta utilizar desde el primer momento zapatos específicos de baile. Al menos, demostraréis que vais preparados para arrasar en la pista.



3. No te escondas

Llegar a un local de baile social y esconderse en las esquinas es cosa de novatos. Así que ármate de valor y ponte en las primeras filas al borde de la pista. Es el mejor sitio para dejarse ver, observar al personal y no parar de bailar en toda la noche.



4. Siempre sí

Cuando estamos empezando a bailar, lo mejor que podemos hacer es bailar con cualquier persona que nos saque. Sin filtros. Con eso aprenderemos a seguir diferentes formas, ritmos y estilos, lo que nos irá curtiendo en el baile social. Ya habrá tiempo de ponerse exigente cuando alcancemos un nivel considerable.

5. No te delates

Prohibido que las primeras palabras que le dedicas a tu pareja de baile sean “no sé bailar”. No te delates antes de tiempo, si la persona tiene un nivel alto, se dará cuenta rápido y adaptará sus pasos a tu nivel, y si es un novato como tú, al menos lo pasaréis bien repitiendo mil veces los pasos básicos.

6. No te pares

No te pares ni te agobies si bailando con alguien te confundes o no te sale bien una figura. El baile necesita práctica y horas, así que… cabeza alta y a seguir moviéndose, aunque tus pasos no sean propios de un campeonato del mundo.



7. Escucha la música

Tal vez al principio te cueste seguir el ritmo o saber exactamente si lo que estás bailando es una salsa, una bachata, una kizomba o un chachachá, pero no te estreses. Intenta escuchar la música y déjate llevar… poco a poco irás adquiriendo soltura y destreza.



8. Haz todos los meneítos

En todas las sesiones de ritmos latinos hay momentos para los llamados “meneítos”, bailes grupales en los que los relaciones públicas de las discotecas indican y cantan los pasos a los presentes. No te cortes y hazlos todos, superarás el pánico escénico, cogerás tablas y aprenderás muchos pasos que luego se pueden aplicar al baile en pareja.



9. A por los relaciones

Los relaciones públicas están para bailar con la gente. Aunque no sepas mucho, sácalos, sin miedo. Son hombres y mujeres con un nivel altísimo acostumbrados a bailar con todo tipo de personas y van a sacar lo mejor de ti en tres minutos. Así, como mínimo, conseguirás un buen chute de autoestima.



10. Sé constante

Si de verdad te ha picado el gusanillo del baile, no cejes en tu empeño y sé constante. Ve a clase, sal, haz amigos, crea tu pandilla, frecuenta los mismos sitios y déjate ver. La mejor forma de aprender a bailar es echarle horas y horas en las pistas.