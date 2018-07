Dime cómo eres y te diré qué debes aprender a bailar para ligar

¿Se te están despertando las hormonas con el calor? ¿El verano desata tus ganas de ligar? Pues si tus métodos habituales y tus armas de seducción están caducadas, toma nota y aprende qué puedes hacer para que este verano sea un todo un éxito sentimental.

Si estás cansado de ver como tus amigos coleccionan conquistas mientras tú acumulas negativas y fracasos, si las aplicaciones de ligar no van contigo, conocer gente en los bares no te motiva y no tienes un físico de diez, te contamos el secreto para superar todas esas limitaciones.

Abandona la timidez, sal de tu zona de confort y aprende a bailar. Además de estar de moda y conseguir moverte con soltura, te dará nuevos recursos para seducir y conquistar.

Salsa para extrovertidos

Si eres una persona extrovertida, simpática y con don de gentes, te sientes cómodo entre desconocidos y puedes manejarte en cualquier ambiente, tu herramienta es la salsa. Es un ritmo divertido, trepidante, aeróbico, permite mantener ciertas distancias al bailar y cuenta con numerosos locales donde practicar y conocer gente.



Bachata para seductores

Si te gusta seducir por naturaleza pero siempre andas buscando nuevas herramientas, el baile puede ser una de ellas. Opta por un ritmo sensual, de distancias cortas, con contacto físico y de sentimiento como la bachata. Destacar en esta disciplina multiplicará tus fans en la pista de baile. Bachata dominicana, sensual, romántica, elige el estilo que más se adapte a tu personalidad.



Kizomba para sensibles

A pesar de ser un ritmo con un abrazo muy cerrado y una fuerte cercanía física, son muchas las personas tímidas o introvertidas que confiesan sentirse cómodas sin tener que hacer alardes técnicos, abrazados a la pareja sintiendo la música con los ojos cerrados. El objetivo: conectar con la pareja durante dos, tres o cuatro canciones seguidas para conseguir bailar como si fuera un solo cuerpo.