Dime cómo eres y te recomendaré qué ritmo latino aprender a bailar

DESCUBRE CUÁL ES TU RITMO IDEAL

¿Cuántas veces has visto a gente bailando y has pensado lo buena idea que sería apuntarte a alguna clase? ¿Te dan envidia esas parejas que en las bodas y fiestas de guardar son la envidia del personal bailándoselo todo? ¿Te seduce el ambiente de la música latina pero no terminas de decidirte? Cambia el chip y aprovecha el arranque del curso académico para apuntarte a unas clases de baile. Si no tienes claro cuál es tu ritmo ideal, te damos algunas pistas para que encuentres la música que mejor va contigo.