Estos actores necesitaron tomar clases de baile para rodar sus mejores películas

MÁS DE UNO TE SORPRENDERÁ

Si sientes que bailar no es lo tuyo, te consideras torpe o arrítmico, no sufras porque no todo está perdido. A veces sólo es cuestión de tiempo y mucha práctica. No eres el único, actores tan famosos como Richard Gere, Natalie Portman o Ryan Gosling necesitaron emplearse a fondo con la danza para interpretar algunos de sus mejores papeles.