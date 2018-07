Famosos que deberían dejar de bailar por el bien de la humanidad

Dicen que todo el mundo puede bailar, y es cierto, pero bailar realmente bien es algo reservado sólo a unos pocos. Cantantes, actores y demás famosos intentan moverse con soltura pero no siempre lo consiguen. Os presentamos algunos casos de bailes que no deberían haberse producido jamás.

Mariah Carey

Hace unos días las redes sociales ardían al hacerse viral un vídeo en el que la cantante Mariah Carey, con un look más que cuestionable y una actitud, cuanto menos, sorprendente, hacía el intento fallido de bailar en uno de sus conciertos. Mientras los bailarines se esforzaban por mover, transportar y lucir a la cantante, ella, con la mirada perdida y pocas ganas, se movía con lentitud y torpeza. Si es algo indudable que tiene una fantástica voz, son muchos los vídeos que certifican que el baile nunca fue lo suyo.

Kim Kardashian

La reina de los realities y las redes sociales, el trasero más fotografiado y seguido del mundo participó en “Dancing with the stars” y dejó claro que queda mucho mejor en fotografía que en movimiento. Sosa y arrítmica, fue una de las grandes decepciones de este concurso de baile para famosos.

Miley Cirus

La que en su día fuera estrella infantil interpretando a Hanna Montana, creció y decidió convertirse en la reina de la polémica y la provocación. Lo que tenemos claro es que sus bailes subidos de tono encima del escenario resultan vulgares, improvisados y, la mayoría de las veces, innecesarios.

Bono de U2

No sólo ellas bailan sin ganas y sin gracia, ellos suelen ser más reacios a moverse y cuando lo hacen evidencian sus carencias. Bono, el cantante de U2, intenta adornar sus canciones con algo parecido a bailar, pero no suele conseguirlo. En este vídeo una fan con mucho más “arte” le obligó a ponerse las pilas… aunque no lo logró.

Hasta en las mejores familias…

Hasta las que rompen las tarimas y los escenarios bailando como diosas tienen sus momentos bochornosos… caídas, enganchones, olvidos o movimientos imposibles, Beyoncé, JLO o Madonna han besado el suelo o se han visto envueltas en situaciones complicadas durante los directos. Porque hasta las bailarinas más experimentadas pueden tener un mail día…

Beyoncé

Jennifer López

Madonna