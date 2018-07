Paquito el Chocolatero y otros cuatro bailes que te harán perder barriga

Se acercan las navidades y con ellas los excesos: el cordero, el turrón, las cenas de empresa y las copas de más. Como no es la mejor época del año para ponerse a dieta, aprovecha, por lo menos, para trabajar tu barriga a ritmo de cinco clásicos que sonarán en cualquier fiesta de fin de año que se precie.



Practica con esta divertida playlist durante todas las navidades. Comprobarás que esas coreografías, que has improvisado tantas veces, dan buen resultado.



Paquito el Chocolatero

¿Qué sería de un fin de fiesta en cualquier celebración sin el famoso pasodoble Paquito el Chocolatero? Seguro que lo has bailado mil veces pero, ¿has reparado en el trabajo abdominal que implica?

Si te paras a pensarlo, a mitad de la canción se te empieza a hacer larga, porque tanto trabajo de tronco… como mínimo, cansa.



Elige la versión que más te guste, y dedícale los tres minutos de rigor a hacer flexiones profundas de tronco hacia delante y hacia atrás. Trabajarás los abdominales y la tripa. Cuidado con la posición de la espalda para no hacerte daño.



Gangnam Style

El tema del cantante surcoreano PSY arrasó en internet convirtiéndose en viral, pero seguro que no has reparado en lo eficaz de su coreografía.

Sube el volumen y coge los dos pasos más útiles para trabajar abdomen y cintura… Los saltos del caballito, con brazo en alto al más puro estilo rodeo, y los saltos laterales con flexión de cintura.

La Yenka

Es un clásico atemporal… Si quienes pasamos los 30 lo bailamos de la mano de Enrique y Ana, los niños de ahora tienen la versión del Cantajuegos.

La coreografía es fácil porque, además, te la indica la propia canción. Prepárate a saltar y a mover el cuerpo entero "izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3". Después de varios minutos, empezarás a sudar.



Let’s twist again

Nada mejor para afinar cinturita y frenar barriga que bailar twist. El paso básico consiste en hacer una torsión de tronco de un lado para el otro, mientras las piernas giran en sentido contrario.

Al principio puede parecer complicado, pero es un trabajo completo del tren superior si lo acompañamos con los brazos. El temazo de Chubby Checker te pondrá las pilas, y encima te dará subidón de energía.



La mayonesa

Si algo tienen las canciones del verano es que nos proponen una divertida coreografía, que recordamos y repetimos en cualquier celebración, en cualquier mes, durante los siguientes 20 años.

Aunque tenemos donde elegir, nos vamos a quedar con la famosa mayonesa, del grupo Chocolate Latino, y con el movimiento reiterativo de “batido”, es decir, remover con rapidez y energía utilizando los brazos con movimientos circulares, y acompañándolos de rotaciones de cintura y cadera. Dale fuerte para que no se te corte y habrás trabajado mucho más de lo que imaginas.



Con esta playlist, no sólo combatirás los efectos del turrón, sino que además serás el rey de la pista en todas las reuniones navideñas.