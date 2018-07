Presume de tripa con esta tabla de baile de 15 minutos al día

Qué complicado puede llegar a ser conseguir un vientre plano... El exceso de grasa, la hinchazón o la falta de tono muscular pueden convertirse en un problema si queremos deshacernos de la antiestética tripa.

Conseguirlo requiere de esfuerzo, constancia, una dieta equilibrada y hábitos de vida saludable.

Pero si quieres divertirte mientras trabajas la zona, te proponemos una sencilla forma de trabajar en casa, con una tabla de baile de menos de 15 minutos. Prepara dos sillas y un palo de escoba y apúntate a los cinco movimientos de Correr y Fitness.

1. Limbo casero

¿Te acuerdas del famoso limbo? El juego es muy sencillo: dos personas sujetan un palo y el participante tiene que conseguir pasar por debajo sin tocarlo, haciendo gala de flexibilidad de columna.

Lo que te proponemos es que lo practiques en casa. Utiliza un par de sillas y un palo (puede servir una fregona), elige una distancia prudencial y ve trabajando tu columna y tus abdominales pasando por debajo. Repítelo varias veces y ve bajando la altura progresivamente a medida que veas que aumenta tu fuerza abdominal y la flexibilidad de tu columna. Estarás poniendo en marcha más músculos de los que crees.



2. Twist

El Twist es un movimiento que habla de torsión… así que la forma más fácil de practicarlo, y la más cómoda, es mover la parte superior del tronco de un lado a otro. Practica la versión simple para mover la cintura y evitar esos antiestéticos michelines que se acumulan en la zona baja y lateral de la cintura. No dejes de hacer torsiones hasta que finalice esta canción.



3. Twist complicado

Una vez hayas calentado la cintura con el Twist sencillo, te proponemos una versión más compleja. Esta vez mueve el tronco en una dirección y las piernas en la dirección contraria mientras subes y bajas al suelo… además de trabajar los abdominales y la cintura, estarás haciendo ejercicio con las piernas. Pon especial atención y cuidado en tus rodillas para que no sufran lesiones indeseadas al bloquear por error su movimiento natural. Si al principio te resulta muy difícil, o no tienes fuerza para subir y bajar sin forzar más de la cuenta, apóyate ligeramente en el respaldo de una silla.



4. Imita a Shakira

Una fuente inagotable de recursos para trabajar el abdomen son los videoclips de Shakira. La colombiana se caracteriza por su movimiento de cintura y cadera y por incluir pasos típicos de la danza del vientre en casi todas sus coreografías.

Tanto los movimientos de cadera como las diferentes torsiones de vientre son perfectos para trabajar esa zona y tonificarla. Prepara la playlist con tus temas favoritos e imita sus coreografías en casa para trabajar a la vez tripa y sex appeal.



5. Arriba y abajo

Como decía Teresa Rabal allá por los años ochenta, "me pongo de pie, me vuelvo a sentar"… Coge una silla y al ritmo de Pitbull levántate y siéntate durante el tiempo que dure la canción. Cuando no te cueste ningún trabajo, elimina la silla de la ecuación y serán tres minutos de sentadillas en toda regla.