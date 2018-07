10 razones por las que los bailes de salón no son cosa de abuelos

LA MEJOR EXCUSA PARA SALIR EL ÚLTIMO DE LA DISCOTECA

¿Escuchas bailes de salón y automáticamente te vienen a la cabeza matrimonios de más de 60 bailando en una disco retro? ¿Apenas te suenan las palabras vals, hustle, jive, rock&roll, rumba bolero o samba? Pues no dejes de leer porque no sólo de salsa, bachata y kizomba vive el aficionado al baile. Los bailes de salón te ofrecen un abanico amplísimo de ritmos que no podrás dejar de bailar. Descubre con Correr y Fitness las razones que demuestran que los bailes de salón no son cosa de abueletes.