La salsa invita a la bachata a un fin de semana ‘non stop’ en Madrid

Se supone que tocaba fin de semana de salsa, pero los bachateros le han comido terreno a un evento que este fin de semana celebraba su séptima edición: El Madrid Salsa Festival ha cedido protagonismo este año a su hermana latina para dibujar un calendario a gusto de todos. Hasta cinco talleres por hora, repartidos entre los dos ritmos con más adeptos y alguna pequeña concesión a la kizomba.

El viernes tocaba competición mundial y el espectáculo estuvo a la altura. Nueve parejas sobre el escenario del inmenso hotel Marriot de Madrid para hacerse con el III Word Salsa Masters. Los chilenos Ricardo y Karen se alzaron con el título con una impresionante actuación cargada de acrobacias y una técnica impecable. Deklan y Natalia, segundos, estuvieron casi a la par, y se hicieron con el favor del público. Un éxito, el de ambas parejas, que quedó patente en la asistencia masiva a sus talleres del sábado.

Pulsera verde para los salseros, roja para bachateros y naranja para quienes somos incapaces de elegir. Tres días de clases impartidas por algunos de los mejores bailarines del mundo, tanto de salsa como de bachata, para atender a la enorme variedad de preferencias y necesidades formativas: Salsa on 1, on 2, fusión, hip hop, estilo chico o chica… Bachata sensual, dominicana, moderna, urbana, etc.

Talleres del Madrid Salsa Festival | Javier G. García

Nombres como los de Daniel y Desirée, Ronald y Alba o Korke y Judith salían repetidamente de las bocas de los asistentes, que una edición más se han contado por centenares. Son algunos de los talleres en los que más complicado ha resultado encontrar un hueco libre para bailar, y en los que el mero hecho de llevarse la figura grabada en vídeo ha sido toda una hazaña.

Y si hasta nueve horas de clase diarias no fueran suficientes para quedar derrotado, lleno total durante las dos noches de baile social, con salas igualmente divididas entre quienes prefieren entregar su cuerpo a un solo ritmo y los que se resisten a elegir y prefieren alternar entre salsa y bachata.

Y como estos fines de semana nos dejan siempre con ganas de más, nos vamos preparando para el Bachatea de febrero, que esta vez se celebrará en IFEMA.