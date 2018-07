El vals es viejuno: 6 ideas para sorprender con el baile a los invitados de tu boda

¿Abandonas la soltería este año? ¿Estás en pleno proceso de preparación de una boda? Si la respuesta es sí, seguramente hayas pensado qué hacer como baile nupcial. Ya sabemos que lo clásico y protocolario es abrir con un vals pero que sepas que eso pasó a la historia hace mucho tiempo.

El baile se ha convertido en algo importante que muchos novios utilizan para sorprender, incluso para implicar a algunos de los invitados a la boda. Si no se te ocurre nada, te damos algunas ideas y ejemplos de bailes que han triunfado en las redes sociales.



A tu manera

El baile de apertura no tiene por qué ser un ritmo clásico o muy visto… algo que sorprenderá a tus invitados es que la canción o disciplina elegida tenga que ver contigo, tu trabajo, tus gustos personales o tu historia de pareja. Si te gusta la magia, por qué no incluir algún truco en el baile; si eres filólogo clásico, por qué no elegir un sirtaki para romper la tradición… piensa en algo que te represente y busca un baile que te identifique.







No sin mis padres

Si no has cortado el cordón umbilical con tus padres, puedes cambiar las normas y abrir el baile con el padrino o la madrina. Seguramente será algo que dejará muy sorprendidos a los invitados y tu progenitor estará encantado de tener su minuto de protagonismo y de pasar tiempo contigo preparando la coreografía.







Elige el momento

¿Quién dijo que el baile tiene que ir después de la comilona? Si quieres ser diferente, rompe las normas y baila en otro momento de la ceremonia, al entrar en la iglesia o el juzgado, antes del banquete o al aire libre. Todo está permitido con tal de no caer en lo frecuente.







Copia a tu ídolo

Si te caracterizas por ser un fanático de un cantante, si su música te transporta y ha marcado tu vida, por qué no elegir algún temazo para un día tan importante. ¿Te mueres por Michael Jackson, Prince, Beyonce o Jennifer López? Atrévete a coger alguna de sus coreografías míticas y prepárala solo o acompañado para romper moldes el día de tu boda.







Mejor en compañía

Algo cada vez más habitual en las bodas es organizar los famosos flashmob implicando previamente a familiares y amigos que asistirán al enlace. Elige bien tus cómplices y prepara una coreografía con música variada y divertida que puedan estudiarse antes del evento. Si es posible, queda algún día para ensayar y el resultado podrá ser realmente espectacular.







Profesionales al ataque

Si algún miembro de la pareja es bailarín profesional, o incluso ambos son aficionados a practicar algún tipo de baile, es el momento de lucirse enseñando a los presentes la destreza de los novios. Si lo vuestro son los ritmos latinos, elegid una buena salsa o una bachata para encandilar a los invitados, y si uno de los dos se dedica al baile, dejad que se luzca montando un espectáculo en toda regla. Es el momento de que puedan demostrarle al mundo sus cualidades.