La botella que usas para beber agua se puede convertir en esta bici ligera

Puede que creas que no hay nada más ecológico que utilizar la bicicleta para desplazarte. No te falta razón, pero… párate un momento a pensar en su proceso de fabricación, ¿sigues creyendo que no se impacta en el medio ambiente?

Ahora, imagínate una montaña de botellas de plástico, de esas en las que va el agua, el champú, los refrescos… Pues bien, estos envases pueden ser reutilizados ­­para elaborar el cuadro de tu bici. Ahora sí, ¿puede haber algo más ecológico?

La idea ha sido del artista plástico uruguayo residente en Brasil, Juan Muzzi, que llevaba años estudiando la forma de fabricar un modelo de bicicleta reutilizando estos recipientes de plástico. El resultado ha sido una bicicleta urbana a la que ha bautizado como “Muzzicycles”. La novedad de ésta es que en vez de tener el cuadro de acero u otro material, lo tiene de RPET (plástico reciclado).

De hecho, para su elaboración se utilizan 200 botellas. ¿Eres capaz de imaginar la cantidad de basura que podría desaparecer con su fabricación? Te lo decimos nosotros: según consta en la web del proyecto, para su producción se han reciclado casi 16 millones de materiales plásticos que se han transformado en más de 130.000 cuadros de bicicletas, lo que supone economizar casi un millón de kilos de petróleo y ahorrar casi seis millones de CO2 en material incinerado.

Según explican desde la empresa, con la utilización de este material se consiguen además otras ventajas como el hecho de que al ser un material reciclado son más baratas de producir (su precio en el mercado ronda los 400 euros), que su peso se reduzca o su durabilidad, ya que el cuadro no se oxida ni necesita pintura. Por último, la eliminación de la soldadura y del amortiguador son otras de las ventajas que ofrece el vehículo.

Para poner la guinda al proyecto, además de “verde” es solidario, ya que para recoger las botellas, la empresa tiene un acuerdo con algunas ONG que abastecen las necesidades para la producción de bicis.

Y aquí no acaba la historia, porque el siguiente paso que quieren dar desde la empresa es la fabricación de una silla de ruedas reciclada, siguiendo el mismo proceso.