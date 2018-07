Los ciclistas responden a los taxistas: el peligro sois vosotros

"Varios clientes han venido últimamente porque han tenido problemas con taxistas. El último fue un señor que traía la rueda hecha un ocho y era porque un taxista arrancó en un semáforo, sin mirar, y se chocó contra él", explica Javi, del taller Bici con Alas de Madrid.

"Yo creo que, al estar trabajando, los taxistas creen que tienen más derechos que el resto, pero yo he visto a muchos que ni ponen el intermitente. Les he llegado a preguntar si les funciona", afirma.

En 2014, 46 personas perdieron la vida sobre una bicicleta, según la DGT. Aquellos que cogen el velocípedo a diario aseguran que deberían mejorarse las infraestructuras y habilitar carriles para éstas.

"Desde las instituciones se nos debería cuidar más, somos el medio más limpio y sostenible que existe y, sin embargo, nos dejan totalmente desprotegidos", afirma Teresa, una joven que se mueve a diario en bicicleta por Madrid.

"Es necesario repensar la movilidad en las ciudades y poner en la cima de la pirámide el tráfico peatonal, después el tráfico no motorizado, después el transporte público y por fin, el tráfico a motor privado", señala Iñaki Díaz Etura, portavoz de la asociación Pedalibre.

"Que sea esta escala de prioridades la que dirija la movilidad, que triunfe la ley del más vulnerable y no la del más fuerte como ocurre ahora, que el tráfico está dirigido por el que tiene más fuerza", aseveran desde la asociación.

A la hora de circular por ciudad, uno de los colectivos con los que más se enfrentan los ciclistas es con el de los taxis: "muchas veces te adelantan y te cierran, nos dejan vendidos", lamenta Javi, que admite que en ocasiones circula por el carril bus-taxi porque se siente más seguro.

"Tener a coches pasando por los dos lados a 50Km/h o más no le gusta a nadie, cuando entramos en ese carril sólo los tenemos a un lado, por lo que nos sentimos más protegidos", afirma.

"Las bicicletas se encuentran más seguras y más cómodas en el carril que está más cerca del borde, es comprensible, y, quién no lo entienda, que coja una bicicleta y verá por qué, que pruebe a circular con vehículos a motor a los dos lados", señala Etura.

Por su parte, Teresa subraya que pese a que a veces ha tratado de no circular por ese carril, se ha encontrado con conductores que le recriminaban que no lo usara: "Creo que mucha gente no conoce las normas, porque alguna vez que he tratado de respetar el carril bus-taxi, me han pitado para que me metiera a la derecha".

¿La solución al problema? "No hay ninguna mágica, pero hay una cosa que podemos hacer: considerar las bicicletas como un agente más del tráfico y no como un estorbo", reflexiona Etura.

"En el momento que consideras la bici como un actor más deja de ser una pega, es un vehículo más, sólo que circula de forma diferente a como lo hacen los vehículos a motor", dice.

No obstante, los ciclistas admiten que es cierto que, tal y como denuncian los taxistas, no respetan las normas de circulación tal y como están establecidas actualmente.

"Sorprende que nos critiquen por eso cuando ellos en la mayoría de las ocasiones no utilizan el intermitente", comenta Etura con tono jocoso.

"Creemos que lo que les fastidia a los conductores de coches, y quizá a los taxistas más, es que la bicicleta es el vehículo que por su propia presencia cuestiona la forma de circular de los coches", afirman desde la asociación.

"Las normas tal cual están pensadas están diseñadas pensando únicamente en los vehículos a motor y la bicicleta es un vehículo que encaja muy mal en estas normas. Sin embargo, cuando una norma tiene un incumplimiento generalizado, lo primero que tienes que pensar no es que la gente se ha vuelto loca, lo primero que tienes que pensar es si esa norma está bien", subraya Etura.

En este sentido, el portavoz concluye: "Es cierto que lo más sencillo sería que las bicicletas no fueran por el carril preferente, pero una cosa es lo legal y otra lo lógico, y las bicicletas se encuentran más seguras en el carril que va más cerca del borde".