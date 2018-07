Cómo quitarte los kilos de más que has ganado en 15 días

LA MEJOR FORMA DE QUITARSE LOS KILOS DE MÁS

No todos utilizan la bicicleta con el único objetivo de entrenar para competir o participar en pruebas y marchas cicloturistas. Los hay que son excesivamente coquetos y salen con el único objetivo de mantenerse en forma y mantener el peso. Terminan las navidades y no hay mejor reto a la vista que quitarse los kilos que te has adosado al cuerpo. Si no eres consciente de tu evolución corporal no te preocupes que tarde o temprano alguien se encargará de que seas consciente. O sea, que manos a la obra.