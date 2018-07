Consejos para que tu bicicleta no se convierta en un potro de tortura

La practica del ciclismo y más el cicloturismo, puede que sea uno de los deportes menos lesivos y más saludables a la hora de practicar ejercicio. La natación podría ser otro muy similar en este sentido pero que si no atesoras una técnica depurada puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Y en bicicleta la técnica de la pedalada no es que sea excesivamente complicada pero ir montado en una bicicleta que no sea de tu talla o medida o llevar unas calas mal colocadas (en caso de llevar pedal automático), por ejemplo, pueden ser motivos más que suficientes para provocar una lesión y no leve precisamente. Y si además de ir mal posicionado, fuerzas en la salida, el daño aún puede ser mayor.

Hoy en día están muy de moda los estudios biomecánicos, en los cuales y por decirlo de algún modo, te ponen en tu sitio. Vas a ir encima de la bicicleta como un pincel. Si nunca te has fijado, verás cómo muchos cicloturistas van mal asentados sobre el sillín.

Aquí tienes unos consejos relacionados con la biomecánica y con el ejercicio para que evites en lo posible que cuando bajes de la bicicleta te confundan con el Dr. House:

1.- No abuses de desarrollo y cadencias bajas si no estás mínimamente preparado. En ocasiones se ven algunos ciclistas a punto de caer lateralmente por efecto de la gravedad debido a la cadencia tan baja que llevan.

2.- Debes comenzar calentando y no forzar nada más salir.

3.- Muy importante que al terminar realices unos estiramientos.

4.- Muy importante realizar varios días a la semana ejercicios de fortalecimiento de abdominales y lumbares. La mejor faja que existe y además natural.

5.- Tienes muchas coronas traseras y dos platos. Utiliza los cambios en función del desnivel para que puedas rodar con agilidad y no sobrecargar.

6.- No realices una salida con ciclistas que tengan un nivel muy superior al tuyo y en particular si llevas poco tiempo saliendo en bicicleta. Además que puedes llegar a casa a gatas, puede que le cojas tanta tirria a la bicicleta y la dejes en el trastero a perpetuidad.

7.- Cuando compres una bicicleta asegúrate que es de tu talla y la geometría se adapta a tu anatomía. Te sorprenderías si supieses cuantos ciclistas llevan una bicicleta que no es de su talla.

8.- Si utilizas pedales automáticos, debes colocarlos convenientemente. Si cuando comienzas a pedalear notas la más mínima molestia y en particular si es en la rodilla, revisa la posición de las calas.

9.- Si sueles tener molestias en el tendón rotuliano, eleva el sillín.

10.- Las bielas tienen varias medidas, por lo que debes asegurarte que la bicicleta lleva “las tuyas”.

11.- Si tienes alguna molestia que no cesa en cada salida, sería conveniente realizarte un estudio biomecánico para saber dónde está el problema.

12.- En este último caso deberías visitar un fisioterapeuta que elimine dichas molestias porque de lo contrario pueden agravarse.