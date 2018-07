Crean un manillar inteligente que te vibra en la mano para que no te pierdas

Seguro que estáis hartos de oír que nos pasamos el día pegados a nuestros móviles. Según un informe España es el país líder en Europa en cuanto a la cuota de mercado de los teléfonos inteligentes. Pero seguro que lo usas para algo más que para jugar al Candy Crash, ¿verdad?

Por ejemplo, existen dispositivos y apps que lo que hacen es precisamente hacernos levantar los ojos de la pantalla de nuestro móvil, para nada más y nada menos que ayudarnos a hacer deporte. Un ejemplo es SmrtGRIPS.

SmrtGRIPS es algo así como un manillar inteligente, formado por dos empuñaduras de bicicleta para que los aficionados a las dos ruedas disfrutemos aún más si cabe de nuestros paseos por la ciudad. Solo tienes que sustituir tu manillar tradicional por estas empuñaduras y sincronizarlas con su app en tu teléfono móvil mediante Bluetooth.

Este manillar inteligente funciona a través vibraciones y tiene varias funciones. Una de ellas es ser nuestro GPS. Tan solo has de trazar previamente la ruta que quieras seguir en la aplicación y SmrtGRIPS te irá indicando mediante vibraciones hacia qué dirección debes ir. Es decir, si has de girar a la derecha, vibrará el puño derecho; y si debes girar a la izquierda, pues vibrará el derecho. Sencillo, ¿verdad? Lo mejor es que no debes desviar la atención del camino para mirar la ruta en la pantalla de tu smartphone, lo que te da un extra de seguridad a la hora de pedalear.

Estas empuñaduras, además, pueden sincronizarse con otras SmrtGRIPS, lo que resulta especialmente útil si montas en bici en familia. Ir con los más pequeños a veces es un riesgo porque se alejan o corren demasiado. Estas empuñaduras, una vez sincronizadas, te avisarán si tu hijo se viene arriba y empieza a pedalear como Miguel Indurain.

¿Y cuál es la pesadilla de todo ciclista? Que nos manguen la bici. Sí, vivimos con el eterno temor de que un amigo de lo ajeno se fije en nuestra flamante amiguita de dos ruedas y decida llevársela a casa sin nuestro consentimiento. Pues SmrtGRIPS también está ahí para ayudarte. Para eso es inteligente. Bueno, no es que vaya a evitar que te la roben, pero sí podrás localizarla fácilmente, ya que gracias a la conexión GPS enviará los datos de localización a tu smartphone.

Además, este manillar, según sus creadores, es fácil de usar e instalar, pesa poco (unos 100 gramos cada puño) y tienen batería para unos tres meses.

La empresa que fabrica las SmrtGRIPS se llama Boreal Bikes y por ahora busca financiación en el portal Indiegogo. Si quieres probar este manillar inteligente puedes hacerlo por unos 54 euros. Según las previsiones de sus creadores, tendrán los primeros modelos para enviar a mediados de este año.