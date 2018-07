Diez detalles a cuidar para afrontar bien una marcha cicloturista

Algunos se tiran toda la noche sin pegar ojo debido a los nervios. Estos últimos son malos compañeros de viaje porque además de que vas a quemar más glucosa de forma innecesaria, el estrés se puede pagar en forma de calambres, por ejemplo.

Vamos a ver cuáles son los detalles que más deberías cuidar para afrontar con garantías una marcha cicloturista.

1.- Reconocimiento del recorrido: Si no conoces la zona, intenta hablar con alguien que conozca el terreno y así poder controlar mejor los esfuerzos. Durante la marcha te puedes encontrar verdaderas emboscadas y territorio apache que quizás requiera tomarse con más calma los kilómetros previos.

2.- Nutrición e hidratación antes y durante la marcha: Podríamos llamarle la madre del cordero. Ya puedes haber entrenado como un profesional que como la pifies en este tema estás acabado antes de empezar. Aumentar el consumo de carbohidratos en los días previos, avituallarte e hidratarte adecuadamente días antes y durante la marcha es primordial para garantizar que acabas según lo esperado.

3.- Muestra tu talento: De salida todos estamos muy frescos, pero tranquilo que con el paso de los kilómetros eso se pasa. No te emociones y controla ese minuto de gloria que puede salirte caro.

4.- Desarrollos adecuados: Hoy en día existen muchas combinaciones de coronas y platos como para que no tengas que echar pie a tierra por no llevar un desarrollo adecuado. Además es preferible ir con cadencia que atrancado. Ahorras recursos y cuidas más la musculatura.

5.- Utiliza pulsómetro o potenciómetro: Son dos excelentes herramientas para poder controlar el ritmo en todo momento y así poder controlar que no te dejas llevar por la euforia. Además luego puedes sacar conclusiones que pueden ser muy útiles para próximos retos.

6.- Conocer el umbral anaeróbico: Es muy útil ya que así vas a poder controlar que no lo sobrepasas. Una prueba de esfuerzo o un test de Campo, son dos modos de poder estimar el umbral anaeróbico. Durante la marcha, debes sobrepasarlo lo menos posible.

7.- Los puertos marcan la diferencia: Un puerto debes afrontarlo de menos a más. Intenta comenzar unas cinco pulsaciones por debajo de tu umbral anaeróbico porque conforme avances metros, las pulsaciones irán subiendo.

8.- Elige la ropa apropiada: Igual que es recomendable informarte bien del recorrido, conocer la climatología del día es muy importante. Es preferible que pases algo de fresco en la salida que no que comiences demasiado abrigado. Vas a sudar mucho más. Plasma y sales minerales que vas a perder. Esto provocará un riesgo añadido de calambres y un aumento de pulsaciones para el mismo esfuerzo. Un fallo muy habitual es dejarse puesto el chubasquero después de habértelo puesto para bajar un puerto. No paras por no perder tiempo y a la larga vas a perder más.

9.- Escoge el grupo apropiado: Si te pones a rueda de gente que va mucho más que tú, lo vas a notar en seguida. Es preferible que lo dejes marchar y esperes otro más adecuado a tu preparación.

Y ahora quizás te preguntes…Entontes ¿Qué pulsaciones debo llevar?

Lo mejor es rodar siempre dentro de márgenes aeróbicos, tanto extensivos (65%-80%) como intensivos (80%-85%). Los aeróbicos intensivos los utilizaremos para los repechos y puertos. Dependiendo del grado de entrenamiento, podrás abusar más de la zona aeróbica intensiva (80%-85%). La zona superior al umbral anaeróbico debería ser superada muy puntualmente.