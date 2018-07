Este candado te bloquea la bici si te pasas con los cubatas

Imagina la escena: llevas todo el día por ahí con la bici y por la noche te “lían” (porque siempre son los demás lo que lían...) para tomarte unas cervezas. Una cosa lleva a la otra, y al final te notas un poco más 'contentillo' de la cuenta. ¿Y si en esas condiciones tu bici no te dejara pedalear?

Pues bien, esto es precisamente lo que propone la startup japonesa Koowho con su invento Alcoho-Lock, un candado que se abre únicamente si, después de haber soplado sobre el mismo, considera que estás sobrio. El objetivo de éste es evitar que los ciclistas, cuando han bebido algún vaso de más, se puedan exponer a los peligros de la carretera.

“Montar en bici borracho es peligroso, causa lesiones y accidentes", explica la compañía en su sitio web. “Sin embargo, muchas personas no son conscientes del peligro y la ilegalidad que supone”.

De hecho, en Japón el conducir borracho una bicicleta puede suponer enfrentarse a una multa de hasta 1.000.000 ¥ (unos 7.400 euros) y cinco años de cárcel.

Se compincha con tu gente

Alcoho-Lock cuenta con una conexión Bluetooth y un sensor de alcohol que envía los datos a una aplicación gratuita para Android. Así, para poder lanzarte a pedalear, es necesario pasar antes una especie de test de alcoholemia soplando en el candado.

Gracias a ello, podrás saber si has levantado el codo más de la cuenta ya que la app te ofrecerá la cantidad de alcohol detectada.

Pero no se queda ahí, no. Si detecta que has bebido, la app envía un mensaje con tu posición a tu madre, tu pareja, algún amigo… Depende del contacto que hayas elegido tú previamente, al que tendrás que avisar porque es necesario que se descargue también la aplicación.

El objetivo de esto es que esa persona actúe como tu voz de la conciencia, llamándote y convenciéndote para que no conduzcas la bicicleta. Podría dar un paso más, e incluso ir a recogerte.

Lo cierto es que, si después de todo esto, quieres desbloquear el candado, podrías. Ahora bien, te aparecerá un mensaje en el móvil que te sugerirá que no pedalees hasta casa y que mejor vayas caminando empujando la bici..

Según los creadores se trata del primer diseño de este tipo en el mundo y aunque todavía no ha salido a la venta, su precio rondará los 300€