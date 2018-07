Si has truncado tu pérdida de grasa, no te preocupes, aquí tienes la solución

UNA PLANIFICACIÓN TRUNCADA

Parece que te levantas con un ligero dolor de cabeza y te duelen todos los huesos. ¡Ay madre, que me parece que voy a caer! Y debido a la idiosincrasia propia del cicloturista, lo primero que piensas no es que quizás tengas que quedarte en casa sin ir al trabajo, sino que no vas a poder entrenar y te vas a cargar el entrenamiento.