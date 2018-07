Pedro Bravo: "Resulta peligroso decir que es suicida ir en bici por Madrid"

¿Qué dirías a aquellos que están pensando en lanzarse a utilizar la bici pero que no se atreven?

Que se atrevan, que no se queden con las ganas de hacer algo si realmente les apetece hacerlo. Montar en bici no sólo es bueno para la salud y una buena actividad física, montar en bici da muy buen rollo, le quita a uno las penas y le hace los trayectos mucho más divertidos. Montar en bici, y esto no lo digo yo (que también), que lo dicen estudios científicos y casi todo el mundo al que le preguntes, da ratitos de felicidad.

¿Qué bici les recomendaría?

La primera: la que tengan más a mano. Para montar en bici por ciudad no hace falta nada muy especial y lo mejor es probar con lo que hay y ver luego qué más puedes necesitar. Después, depende del uso que le vayas a dar y de cómo sean los trayectos. Ahora mismo hay bicis para todos los gustos y usos.



¿Cuáles son los errores más comunes en los que cae todo principiante?

Lo normal es empezar con miedo e inseguridad. Pasa en la bici como pasa en la moto, el coche o cualquier otra actividad. Y ese miedo a veces hace que nos peguemos mucho a la derecha, y eso es peligroso porque los coches pueden adelantarte sin respetar la distancia de seguridad o incluso te puede abrir la puerta alguno que esté aparcado. También el miedo puede llevarte a la acera, donde estás invadiendo el espacio del peatón, que tiene derecho a ir tranquilo sin que le moleste ningún vehículo. Hay quien no quiere renunciar a su música cuando va en bici y no sólo no es legal, sino que es peligroso porque necesitas estar concentrado en lo que pasa alrededor.

¿Y los errores más comunes que se encuentra en los que no lo son tanto?

Hay quien dice que todos los que vamos en bici nos saltamos las normas de circulación, pero no creo que más que las personas que van caminando o las que van en coche. ¿O acaso todos cruzamos andando las calles por donde están los semáforos o los pasos de peatones? Yo creo que la clave es, precisamente, entender que somos personas. Personas que eligen un medio para moverse (bici, coche, zapatos) pero que deben respetar a las otras personas. No hacerlo así es el error más común, no sólo de los que van en bici sino de todas las personas en general.

Otro de los miedos que circulan en torno a la bici es el temor a que la roben. ¿Hay alguna regla de oro para conseguir que no lo hagan?

Mmm, supongo que no. Pero es conveniente invertir dinero en un buen candado. Normalmente los candados en U son los mejores, aunque hay otros buenos. Y lo suyo es usarlo para asegurar el cuadro y, si es posible, una de las ruedas. Luego, es recomendable amarrar con otro candado la otra rueda y tampoco está de más asegurar el sillín. Los cacos también roban por piezas, quizá para vendérselas a Zipi y Zape, que ya sabes que se iban comprando la bici a pedazos. En realidad, robarían mucho menos si nadie comprase nada robado.

Madrid acaba de instalar un nuevo servicio de bicicletas eléctricas no sin varios problemas, ¿qué te parece la iniciativa?

Me parece bien que Madrid tenga un servicio público de alquiler de bicis. ¿Qué me parece el que tiene? Bien, con muchos matices. Creo que antes de instalar el servicio habría estado bien tener una estrategia y un plan de movilidad. Sé que los hay, pero no se han ejecutado. Hay mucha gente en la ciudad a la que le da miedo coger la bici y que está pidiendo a gritos una red de vías ciclistas que realmente cubra las necesidades de movilidad (no los carriles desperdigados que hay ahora). También falta integración de la bici en el transporte público, intermodalidad y, en general, pensar bien en la movilidad de la ciudad. Luego, una vez hecho como se ha hecho, no habría estado mal que lo implementasen poco a poco, se habrían evitado muchos de los problemas que han tenido. Y quizás las tarifas deberían ser más baratas. Dicho lo cual, en Madrid hay muchas ganas de bici y de momento parece que no está teniendo mala acogida. Que siga así porque cuanto más se use mejor será la noticia para todos, no sólo para los que vamos en bici.

Lo de coger la bici en Madrid, ¿no resulta un poco suicida?

No. Lo que resulta suicida y peligroso es seguir transmitiendo que es suicida y peligroso ir en bici por Madrid. Ir en bici por Madrid es seguro si uno va por donde debe ir, por la calzada, por el centro de su carril. Si lees comentarios de usuarios de BiciMAD, por ejemplo, muchos de ellos nuevos en esto de la bici por la ciudad, verás que descubren que hay bastante más respeto del que se dice entre las personas que conducen. A falta de que el Ayuntamiento invierta en infraestructuras y vías ciclistas en condiciones para animar a todavía más gente a ir por la ciudad en bici, hay un montón de calles tranquilas por las que se puede circular y coger seguridad. En serio, es mucho más terrible como lo pintan los medios y los que no lo han probado que como es en realidad. Y seguir transmitiendo que es terrible es alejar a la gente de la bici y, por tanto, a la ciudad de una movilidad sostenible, limpia, silenciosa y del siglo XXI.

¿Qué es lo más difícil de cuando uno va en bici por la ciudad?

El humo y la contaminación, el ruido, la falta de aparcamientos decentes y, en el caso de mi ciudad, Madrid, el impresentable estado de la calzada.

Si tuviera que hacer un ranking de las mejores ciudades de España para ir en bici, ¿cuáles serían? Por lo que dice, Madrid no saldría muy bien parada...

Yo disfruto mucho circulando por Madrid, pero en la reciente encuesta de OCU es la peor valorada, y no me extraña. Sevilla es un buen ejemplo de transformación urbana, de un buen plan y una valiente forma de ejecutarlo en poco tiempo. San Sebastián, Valencia, Vitoria, Zaragoza... Hay muchas ciudades y más que habrá. Pero sus gobernantes tienen que entender que esto es un proceso y que hay que trabajar cada día para mejorar la movilidad de las personas, ya sea en bici, andando o en transporte público. Por ejemplo, uno diría que Barcelona, que fue de las pioneras en España, se ha quedado algo estancada y que podría haber avanzado mucho más.

Y para acabar, ¿cuál diría que es la principal virtud de la bici?

La bici es una herramienta de transformación del individuo. Volver a la bici no sólo te da mejor salud y felicidad, como he dicho antes, también te demuestra que eres capaz: en la bici tú eres el motor, tú te llevas adonde quieras ir. Toda una lección de vida. Pero, además, la bici es una herramienta de transformación colectiva. Más bicis hacen mejores ciudades, ciudades más limpias, menos ruidosas, más saludables, ciudades en las que las personas se pueden parar a hablar entre ellas, en las que los pequeños comercios se ven beneficiados, ciudades más habitables.