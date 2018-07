Ya puedes ser el ciclista más ecológico de la ciudad con esta bici de hidrógeno

No te descubrimos nada nuevo al decirte que la bicicleta se está convirtiendo en una alternativa cada vez más frecuente en el transporte que muchos ciudadanos emplean en su día a día. Algunos escépticos, sin embargo, todavía no se han subido a los dos pedales, quizás porque las distancias en su ciudad no facilitan el desplazarse en bici.

Ir al trabajo en bicicleta puede ser una buena opción para tu salud, pero no quieres llegar sudado a la oficina. Si este es tu caso, puedes optar por la multitud de modelos de bicicletas eléctricas que hay en el mercado. Sin embargo, una pega que puedes encontrar a este tipo de bicis es su repercusión en el medio ambiente. No te preocupes, hemos encontrado la bici perfecta para ti y tus inquietudes ecológicas.

Si esta idea te va convenciendo un poco más, cuando conozcas la bici eléctrica con pila de hidrógeno te va a parecer la pera limonera.

Se llama Hy-Cycle y es un invento de un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. La bici en cuestión tiene autonomía para 125 kilómetros y con ella podrás pedalear hasta 35 kilómetros a la hora. No está nada mal.

Pero, ¿qué diferencia a esta bici de las otras muchas eléctricas que hay en el mercado? La novedad de este modelo radica en la pila de hidrógeno que emplea para sacar su energía. Según sus creadores, por menos de 2 euros de recarga el sistema permite una importante dosis de autonomía frente a las tradicionales pilas de iones de litio.

La Hy-Cycle viene con una especie de tanque donde se comprimen unos 100 litros de hidrógeno, que al peso viene a ser unos 5 gramos por lo que no tendrás que transportar un peso descomunal. El tanque se conecta a la entrada de combustible del motor que mezcla el hidrógeno con el oxigeno del aire. Esta reacción genera electricidad que se utiliza para mover la bici. El único residuo que genera es agua, así que más limpio imposible.

Para recargar la bici, sus creadores solo ofrecen la posibilidad de sustituir la pila de hidrógeno, algo que puedes hacer en menos de un minuto. Lo que no explican sus creadores es el proceso de recarga de la pila.

Desde la universidad australiana ya trabajan en modelos superiores que den más kilómetros de autonomía a esta bicicleta verde, que evitaría la dependencia de los combustibles fósiles.

Sus desarrolladores han creado, según explican, esta bicicleta pensando en el futuro de sus hijos y el medio ambiente que van a heredar. Además, apuestan por este tipo de medio de transporte para ciudades grandes y enfocado a trabajadores que necesiten un transporte de alquiler diario.