Ya puedes ser el más iluminado del carril bici con estos sistemas que evitan sustos

Ir suficientemente iluminado mientras montamos en bicicleta puede ahorrarnos más de un susto mientras pedaleamos. Hacernos visibles al manillar es tan importante para los ciclistas como para los vehículos y peatones. La precaución debe ser el compañero de viaje de todo ciclista. Por eso, te recomendamos una serie de sistemas de iluminación para evitar, en la medida de lo posible, accidentes.

Prendas reflectantes

Cuando tenemos algún incidente en carretera con nuestro coche, la ley nos obliga a usar conos y chalecos reflectantes para que todos nos vean mejor. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando vamos a lomos de nuestra bici? Quizás no quieras ir con un chaleco amarillo a todas partes, pero atarte unas bandas reflectantes al pantalón o llevar una prenda con un elemento de este tipo no resulta demasiado molesto y ayudará a ganar visibilidad para los demás.

Con estos elementos los otros vehículos que circulen a nuestro alrededor, o incluso los peatones, nos verán a unos 150 metros, sin ellos, tan solo a 40, dejando muy poco tiempo de reacción en caso de accidente con un vehículo.

Luces de nuestra bici

Es obvio que debemos ir reglamentariamente iluminados cuando circulamos, sobre todo de noche. Por obligación, nuestra bicicleta deberá llevar una luz blanca delantera y una roja trasera. De este modo, vehículos y peatones advertirán nuestra presencia. Es un error, sin embargo, pensar que si hacemos de estas unas luces intermitentes nos verán mejor. Este tipo de luces solo las pueden llevar coches de policía, bomberos o ambulancias.

Si lo que quieres es ser más visto puedes sustituir la luz que viene en tu bicicleta por otra fija de mayor potencia o incluso utilizar las dinamos para aprovechar la energía de tu propio pedaleo.

Y, aunque por norma general solemos iluminar con luces cuando circulamos al anochecer o durante la noche, no está de más ir con las luces encendidas durante el día.

Gadgets

Estamos en la era de los dispositivos wearables por lo que en el mercado encontrarás mil y un cacharritos que podrás ponerte encima para que se te vea mejor.

Ejemplo de esto son las prendas con luces led intermitentes, como las que ya te hemos recomendado por aquí, los guantes que señalan nuestros movimientos o incluso tapas de válvula con luces para que nuestro pedaleo se convierta en una fiesta de la seguridad.

Un ejemplo de esto son las Revolights. Son unos arcos de luces led que se colocan en ambas ruedas y que detectan la velocidad a la que vas. Además de ayudarte a ganar visibilidad, iluminarán la carretera en casos de mayor oscuridad ya que cuentan con una luminosidad de 134 lúmenes en cada rueda.