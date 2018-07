¿Qué cambia en tu cuerpo cuando dejas de entrenar?

Muchas veces no queda otro remedio que parar del todo debido a una lesión, enfermedad o entre dos picos de forma. Cuando leas lo que viene a continuación, observarás que los primeros diez días de inactividad, se podrían decir que están salvados. Por lo que a partir de ahora, cuando oigas “llorar” al quejica de turno porque no ha salido y dice que ya no es ni la sombra de lo que era, pregúntale: ¿Cuántos días llevas sin salir?

El consumo máximo de Oxígeno (VO2 máx.) Los diez primeros días sin actividad física, no se pierde potencial. En un primer momento, no se pierde V02máx ya que el corazón aumenta su ritmo para mantener el mismo volumen sanguíneo al músculo. Es a partir de los diez días hasta las seis semanas, cuando se va perdiendo de forma lineal. A partir de la sexta semana se estabiliza su valor, hasta algo por encima de los valores genéticos que poseas. A partir de las dos semanas de parón, la pérdida ya puede alcanzar una reducción del 10%. Depósitos de Glucógeno Aunque las grasas son ilimitadas, las prestaciones de esfuerzo que nos da el glucógeno, no lo dan los ácidos grasos. Por lo tanto a mayor cantidad de glucógeno almacenado, mejor. En plena forma, los depósitos de glucógeno pueden llegar a duplicar a los de un ciclista no entrenado. Tres semanas de inactividad, deja los depósitos al nivel de alguien no entrenado. Almacenarás lo que tu genética haya predispuesto. El lactato en sangre Cada semana que pasa sin hacer ejercicio, el lactato en sangre va siendo mayor para la realización de un mismo esfuerzo intensivo. Para un esfuerzo al 90% y con 4’2 mmoles de lactato en sangre, se puede pasar a un 200% más en 4 semanas de inactividad. La potencia Uno de los valores que más nos interesa es la relación peso/potencia. En una semana se puede llegar a perder un 8% y un 10% en la segunda semana. El corazón El entrenamiento en resistencia, agranda el corazón con el consecuente descenso de las pulsaciones en reposo y en esfuerzos submáximos. Ello es debido al aumento de las dimensiones internas del ventrículo izquierdo del corazón. Pues a partir de los 21 días, el ventrículo izquierdo sufre una reducción de un 4% a un 21%. Por lo tanto, una de las consecuencias es el aumento de pulsaciones a todos los niveles: a) Pulsaciones en reposo aumentan entre un cero y un 7% en 14 días. b) Pulsaciones submáximas, aumentan de un 5% a un 10% en 10/14 días. c) Pulsaciones máximas aumentan de un 5% a un 10% en 10/14 días d) Pulsaciones de recuperación pierden de un 7% a un 16% en 21 días. e) La Presión sanguínea media, aumenta de un 8% a un 12% en 21 días. f) El volumen de eyección desangre, se reduce de un 10% a un 12% en 12 días. El Músculo Otro de los protagonistas que sufre daños por el cese de la actividad. La masa muscular, con la consiguiente pérdida de fuerza, puede verse reducida en 21 días de un 1% al 5%. Los vasos capilares que son a través de donde recibe alimento, oxígeno y eliminación de desechos, pierden un 6% aproximadamente de densidad en 15 días. Las enzimas oxidativas, que participan en las reacciones químicas para la obtención de energía, se reducen en 10 días de un 23% a un 45%. La enzima encargada de sintetizar la glucosa en glucógeno, desciende un 42% su número. Por eso es una de las causas de la pérdida tan rápida de los depósitos de glucógeno que antes hemos hablado. El metabolismo Una de las consecuencias más visibles a primera vista, es el aumento de peso. La actividad de la enzima lipasa, aumenta considerablemente. Entre sus funciones se encarga de almacenar los lípidos. Por lo que durante las vacaciones, es cuando más trabajo le vamos a dar. A partir de los 14 días de fiesta, su actividad aumenta en un 86%. Del mismo modo el colesterol perjudicial (LDL) aumenta hasta un 10% Disminuye el metabolismo basal, al no haber consumo de oxígeno post-ejercicio. Aunque si sólo es una semana sin montar en bici, cuida tu alimentación y disfruta. Tampoco es tan grave.