¿Qué debes tener en cuenta antes de contratar un seguro para tu bici?

Cuando alguien nos menciona la palabra 'seguro', la mayoría pensará en un seguro para nuestra casa o nuestro coche o moto. Bien, estás en lo cierto, pero si eres habitual sobre las dos ruedas y no quieres jugártela debes saber que también existen seguros para bicicletas.

De hecho, la mayoría de las grandes aseguradoras que conoces ofrecen un servicio para ciclistas. Veamos a continuación qué debes tener en cuenta y qué te pueden ofrecer las compañías antes de contratar tu seguro para bici.

Para qué quiero mi bici

Debes hacerte esta pregunta antes de embarcarte en hacer números. Si te manejas con una bici corrientita para moverte por ciudad, quizás solo te interese una póliza que pueda cubrir daños en caso de accidente.

Si, por otro lado, lo tuvo es la montaña y te consideras más profesional de las dos ruedas, además de este seguro de daños por posibles accidentes debas tener cubierto un seguro por el valor de la bici ya que estas no suelen ser precisamente baratas.

Asistencia ante un pinchazo

Algunas compañías ofrecen ayuda en caso de pinchazo o pérdida de aire en la rueda. Tu seguro puede ofrecerte un servicio telefónico 24 horas, los 365 días del año, en todo el territorio nacional o bien en el extranjero.

Caso de robo

Lo normal es que tu aseguradora te pida una copia de la denuncia tras haber sufrido el robo, una foto de la bicicleta asegurada, facturas de compra del candado homologado de seguridad y de la bicicleta.

Para que tu aseguradora te compense en este caso, tendrán en cuenta varias variables a partir del precio de tu bici. Por ejemplo, tendrán en cuenta la fecha de la compra o si tiene daños. Además, es posible que apliquen un concepto por “franquicia”. Hagamos números.

Tienes una bici que te costó 1.000 euros hace cinco años. Por cada año transcurrido te aplican un 5% de depreciación por cada año a partir del segundo, en total un 15% de depreciación. La valoración asciende entonces a 850 euros, a los que te deducen una franquicia del 10%, con un mínimo de 100 euros.

La indemnización del robo de tu bici se queda finalmente en 750 euros.

Sin embargo, existen algunas aseguradoras que no permiten contratar este servicio por daño o robo en bicis de más de 10 años, así que lee bien la letra pequeña.

Asistencia en viaje

Fíjate bien en el número de kilómetros que tu aseguradora te ofrece para cualquier asistencia en trayectos, desde el lugar de inmovilización hasta el taller más próximo. Ten en cuenta también que algunas compañías advierten de que no podrán asistirte si el lugar en el que te encuentras no es transitable o el vehículo de asistencia no puede llegar hasta dónde estés.

Actuación en caso de accidente

Pongámonos en un mal caso: un vehículo te ha tirado de la bici, esta ha sufrido graves daños y has de ser trasladado a un centro sanitario. Un buen seguro debería cubrir este incidente. Además, muchas aseguradoras te obligarán a llevar casco para poder reclamar una indemnización en este supuesto.

Pero, ¿y si eres tú el que ocasiona el accidente? Si golpearas a otro ciclista que requiere asistencia médica y reclama daño, algunas compañías ofrecen un seguro de responsabilidad civil para los posibles daños personales y materiales que ocasione el asegurado a terceras personas mientras utiliza la bicicleta.

Algunas aseguradoras contemplan en este supuesto indemnizaciones por muerte en accidente, invalidez permanente o cirugía reparadora.

¿Existen los seguros a todo riesgo?

Sí, como en cualquier otro tipo de seguro de vehículos. En el seguro para bicis debes valorar qué aspectos quieres cubrir antes de formalizar la póliza.