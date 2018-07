¿Qué proponen los candidatos a la alcaldía de Barcelona para mejorar el uso de la bici?

CIU: Bici eléctrica para trayectos largos

El programa que presenta Xavier Trias para postularse como alcalde de Barcelona presta cierta atención al uso de la bici, aunque muy en la línea de la mayoría de formaciones: que la bici se siga implantando en toda la ciudad, mejorar la convivencia de ciclistas, peatones y vehículos, implantar un nuevo servicio Bicing o crear una oficina de la bici para colaborar con las labores de infraestructuras ciclistas.

Quizás lo más llamativo haya sido su intención de promover la bici eléctrica para recorridos más largos o en zonas con más pendientes

Barcelona en comú: Por un Bicing eléctrico.

Veamos qué propone Ada Colau con su formación: Aumentar los carriles bici, enlazarlos bien y regular el alquiler de bicis, conectar los recorridos de peatones y bicicletas entre barrios, así como construir una red de carril-bici que no invada los espacios de peatones.

Bueno, no está mal. Colau asegura en su programa que además revisará el funcionamiento y las tarifas del Bicing, integrando el Bicing eléctrico.

Ciudadanos: Seguro frente a accidentes

La formación que lidera Carina Mejías le dedica bastantes más líneas al tema de la bici que otros partidos. Entre las medidas que plantea está el potenciar los desplazamientos en bicicleta para los trayectos cortos, así como una serie de reformas de la vía pública que “permitan su uso en condiciones de seguridad, con respeto al peatón y al resto de medios de transporte”.

Como otros candidatos, la formación de Albert Rivera propone ampliar la red de carriles bici a toda la ciudad conectando los carriles existentes entre sí o mejorar el sistema de alquiler de bici urbanas.

Aseguran también que promoverán zonas de aparcamiento para bicicletas, vigiladas y controladas y hasta desarrollarán planes para mejorar conductas cívicas para garantizar la convivencia del uso de la bicicleta con el tránsito peatonal.

Y una medida curiosa: “Implantaremos registros voluntarios de bicicletas particulares para facilitar su recuperación en caso de robo y que, opcionalmente, mediante el pago de una pequeña cuota anual, los ciclistas puedan gozar de un seguro de responsabilidad frente a accidentes con peatones”.

PSOE: Red sin límites

El candidato al ayuntamiento de Barcelona por el PSOE, Jaume Collboni, tampoco se ha devanado mucho la cabeza a la hora de incluir en su programa un plan específico para los que nos movemos en bici por la ciudad.

Asegura que trabajarán en “un transporte saludable” y en una “red de bicicletas seguras y continuas entre barrios, sin limitarlas a los núcleos centrales”. Fin de la cita.

PP: ¿Bici? ¿Eso qué es?

No busques la palabra bicicleta en el programa de Alberto Fernández porque no la vas a encontrar. Y aunque no la nombra intuimos que por ahí van los tiros cuando el PP de Barcelona habla de avanzar en “la transformación de los patrones de movilidad urbana. Fomentaremos los modelos de movilidad sostenible que permitan la reducción en la emisión de contaminantes atmosféricos en el entorno urbano” o cuando asegura que “potenciaremos la movilidad alternativa a los medios tradicionales de transporte”.