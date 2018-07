Si no quieres que te timen al comprar tu nueva bici, sigue estos útiles consejos

Hacer deporte suele ser uno de los principales propósitos de año nuevo. Si el ejercicio que has elegido es hacer algo de ciclismo, enhorabuena, porque has ido a parar al sitio perfecto.

Sin embargo, no tienes ni idea de qué modelo elegir, pero tienes claro que quieres una bici buena, duradera y que te motive a mantenerte firme en tu propósito de mover lorzas durante algo más que una semana. Te damos algunas claves para que sepas qué debe tener la bici 'perfecta' o al menos algunas pistas para que no te timen a la hora de hacerte con una.

1.- Piensa en tu presupuesto. Seamos sinceros, una bici de 100 euros no te va a durar mucho, y lo sabes. Por eso, si estás decidido a gastarte un dinero en tu nueva adquisición podemos empezar a hablar de modelos decentes a partir de los 300 euros.

2.- Que sea bonita. Suena superficial, sí, pero como todo en esta vida, tiene que entrarte por lo ojos. Busca un modelo que te resulte atractivo y pedalearás mucho más contento.

3.- ¿Robusta o ligera? Mejor robusta, aunque que sea ligera siempre es bienvenida, puestos a elegir, robustez.

4.- Un cuadro que no supere el kilo de peso. Si no eres profesional, lo mejor es que el cuadro de tu bici tenga un peso máximo de un kilo aproximadamente y sea lo suficientemente rígido.

5.- Manillar cómodo. Puede que nos intenten vender una bici con un manillar de ultra diseño, pero piensa: ¿es realmente tan importante? ¿es necesario? Seguramente no. Busca opciones en las que otros aspectos de la bici sean realmente importantes a la hora de subirte en ella. No obstante, eso no quita que debamos buscar un modelo que lleve un manillar cómodo y manejable.

6.- El sillín. Es sin duda uno de los aspectos más importantes de una bici. Piensa que tus lindas posaderas pasarán ahí mucho tiempo. Busca alguno que se adapte bien a tu anatomía y que sea cómodo. Para ello, prueba la bici antes de llevártela a casa.

7.- Los pedales. Busca unos pedales resistentes al tute que le vas a dar.

8.- Ruedas. Intenta al menos tener dos juegos de ruedas. Busca llantas de doble pared y que estén radiadas al menos a 38 radios.

9.- Qué hacer con la doble suspensión. Si buscas una bici de montaña, la opción de suspensión trasera sólo merece la pena en bicis de mucha calidad. Si quieres algo más normalito no te recomendamos esta doble suspensión porque no le sacaras el partido que ofrece y te costará más euros de lo necesario.