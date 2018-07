Seis actitudes que debes abandonar cuando montas en bici

Con la llegada del nuevo año la intención de hacer (más) ejercicio sube posiciones en la lista de propósito de 2015. Eso está muy bien y si, encima, el deporte que has elegido es la bici pues mucho mejor. Es un deporte muy completo y una buena forma de aparcar el coche y trasladarte por la ciudad en un medio mucho menos contaminante.

Sin embargo, debes saber que al montar en bici también tienes una serie de obligaciones para que no pongas en peligro tu seguridad y la de los demás. Te dejamos algunas recomendaciones de cosas que no debes hacer sobre dos pedales:

1. Meterte entre el tráfico

Piensa en el tamaño de tu bici y en el de un coche. La cosa no está en igualdad de condiciones, ¿verdad? Pues piensa cómo serían las consecuencias si uno de esos coches no te ve entre el tráfico y te diera un leve golpecito. Tú serías el chasis que daría con sus huesos en el duro asfalto, así que mejor hazte ver y circula con precaución en el carril derecho. No te pegues demasiado al vehículo que lleves delante porque con un frenazo en seco podrías volar por los aires.

2. Olvidarte de las luces

Este punto continúa la idea de lo anterior. Sobre nuestras bicis tenemos las de perder ante un accidente con un vehículo de mayor tamaño. Por eso, cualquier medio para obtener mayor visibilidad siempre es bien recibido. Aunque el día esté soleado enchufa tus luces y que te vean bien por dónde ruedas.

3. No respetar los semáforos

Recuerda que desde el momento en el que te subes a una bici te conviertes en un medio de transporte. Por ello, es muy importante que respetes las normas de circulación. Respeta, igual que si fueras en coche, los semáforos, los pasos de peatones y cualquier señal que obedecerías si fueras al volante.

4. Ir con los cascos puestos y la música a tope

Vale que ir con los cascos oyendo a tu grupo favorito da mucho subidón, pero recuerda que hay más gente a tu alrededor. Si vas con la música muy alta no podrás escuchar las advertencias que te hagan otros vehículos, como el claxon de un coche.

5. Dejarte el casco en casa

Como te decíamos antes, tu cuerpo es el chasis en caso de que sufras un accidente. Igual que si fueras en moto, el casco es fundamental a la hora de prevenir daños mayores si cayeras de tu bici.

6. Pedalear por la acera

La acera es para los peatones. Si hay tramos en los que no tienes carril bici o crees que el tráfico es demasiado denso o peligroso para ir en bici, bájate de ella y ve caminando por la acera. Los peatones verán que respetas su espacio y así ellos entenderán, cuando vean un carril bici, que no deben circular por él, porque es territorio para las dos ruedas.