Será imposible que te roben esta bicicleta (y si lo hacen, la encontrarás)

Según el Barómetro de la Bicicleta 2015, elaborado por la Red de Ciudades por la Bicicleta, un 20% de los usuarios en España se ha enfrentado al robo de la bici alguna vez en los últimos cinco años, porcentaje que alcanza el 35% entre los que la utilizan a diario.

Y eso, pese a que el 80% toman medidas contra los hurtos, un ratio que ha ido subiendo con los años. “En 2011 el porcentaje no llegaba al 70%, lo que demuestra un aumento de la preocupación por este tema”, se puede leer en el mismo informe. En Estados Unidos, el panorama no es mucho mejor, según The National Bike Registry, 1,5 millones de bicis desparecen cada año.

Pues bien, ahora imagina que pudieras olvidarte de ese temor que te invade cada vez que dejas tu bicicleta aparcada en alguna zona donde sabes que corre peligro, por no decir de la rabia que te entra cuando descubres que te la han birlado (si no has pasado por ello, has tenido suerte).

Ante esta problemática, una empresa holandesa acaba de lanzar un velocípedo que te garantizan que jamás te lo robarán. ¿Cómo? Gracias a un avanzado sistema anti hurto. Bautizada como VanMoof’s SmartBike, es una bicicleta inteligente que siempre está conectada a través de un GPS y Bluetooth.

“Desde VanMoof creemos que los ciclistas han tenido que asumir la carga del robo de sus bicicletas por mucho tiempo, y eso tiene que cambiar”, afirmaba Taco Carlier, cofundador de la empresa holandesa. “Por ello, nos hemos comprometido a dar solución a una de la necesidades más apremiantes del ciclista urbano, que es el robo de su bicicleta”.

Para conseguirlo, el vehículo se conecta a tu Smartphone a través de una aplicación disponible tanto en iOS como en Android. La app permite bloquear la bicicleta con una cerradura electrónica, de manera que sólo el dueño legítimo de la bici pueda desbloquearla a través de su teléfono. Además, si alguien tiene la mala idea de poner sus manos sobre la bici… ¡sorpresa! Se activará una alarma.

Si, pese a todas estas trabas, aún hay algún avispado “Lupin” capaz de hacerse con ella, no podrá llegar muy lejos, ya que la “app” mostrará su posición en un mapa y la empresa se compromete a recuperarla y devolverla.

Aun así, en el caso de que en el plazo de dos semanas no consigan encontrarla, VanMoof’s garantiza que ésta será reemplazada por un modelo nuevo y exigirá únicamente el abono de 110 dólares.

La empresa reconoce en su web que la oferta que plantean supone un riesgo importante para ellos, pero que están dispuestos a asumirlo. Aparte del avanzado sistema antirrobo la bici cuenta con los últimos avances del mercado: sistema de iluminación automatizado, medición de velocidad, distancia, etc.

Si quieres conseguir más información sobre el velocípedo, la marca cuenta con tiendas físicas en Amsterdam, Berlín, Taipei y Brooklyn. Si te pillan a desmano, no te preocupes porque también venden sus “blindadas” a través de la Red.

¿Su precio? La de tres velocidades, 1098 €; la de 8, 1298€. ¿Es cara o barata? La respuesta depende de que contestes a esta pregunta: ¿cuánto cuesta tu tranquilidad?