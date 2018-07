Los taxistas acusan a los ciclistas de saltarse las normas de Tráfico

Un ciclista va por el carril bus-taxi, un taxista trata de adelantarle sin demasiado cuidado, lo consigue, pero el semáforo se pone en rojo, el ciclista se lo salta y… vuelta a empezar. Comienza la discusión entre ambos: el primero se queja de que le invaden el carril, de que el ciclista se ha saltado la normas de circulación; el segundo de que no se está respetando la distancia de seguridad, que no se circula con cuidado… ¿Cuántas veces hemos asistido a esta imagen?

"Yo me pregunto, si se produce un accidente, ¿quién se hace responsable?", afirma Jesús, taxista madrileño que lleva 17 años conduciendo por la capital.

"Hace unos días, un ciclista se saltó un semáforo y casi me rompe el espejo. Yo tengo el seguro a todo riesgo, pero tengo una franquicia que no sé si me hubiera cubierto la rotura. Como los ciclistas no tienen seguro, ¿quién cubre eso? Deberían tener uno como el que se les exige al resto de vehículos porque además hay algunos que lo tienen sólo a terceros y entonces, ¿qué pasa? porque la culpa no siempre es del taxista. Y si ya hablamos de una desgracia importante, ahí habría mucho analizar", asevera.

Para Alfonso, con seis años de experiencia al volante por la capital, pedir a los ciclistas pagar un seguro es casi "un imposible": "Hablemos claro, ninguno se lo haría", señala. Sin embargo, lamenta que "cada vez hay más bicicletas invadiendo el carril bus-taxi". "Es verdad que no se puede juzgar a todos por unos pocos y que alguno hay que lo hace bien, pero lo que yo veo es que todos los días nos toca sortear a los ciclistas y más de una vez con algún susto", concluye.

De la misma opinión es Jesús, que siente que se las bicis están perjudicando al servicio del taxi: "Nos entorpecen, yo entiendo que ellos se puedan sentir más seguros por nuestro carril, pero el servicio del taxi se deteriora", señala.

"La mayoría de la gente echa mano de los taxis cuando tiene prisa por llegar algún sitio y las bicicletas están acabando ahora con la ventaja que supone coger un taxi", afirma

Esta disputa que existe entre ambos bandos se acentuó el pasado verano cuando el ayuntamiento de Madrid presentó BiciMad, un proyecto que fomenta el uso de la bicicleta mediante la instalación de decenas de estaciones con bici de alquiler por toda la ciudad. En ese momento, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, aseguró en un comunicado estar a favor de que se facilitara la circulación regulada de las bicis, pero no con que se les dotase de "plataformas privilegiadas", con estaciones donde previamente los taxistas habían reclamado una parada, como en la calle Serrano.

"Lo de las bicicletas urbanas es una forma que tiene el Ayuntamiento de hacer que apoya la tecnología, el medio ambiente; pero es un peligro, porque ahí hay gente que se sube y no tiene ni idea de las normas de circulación, lo que tenían que hacer es habilitar las calles para que haya una ruta ciclista", reflexiona Jesús.

En este sentido, Alfonso siente que el colectivo del taxi está algo maltratado: "Se nos señala siempre como que fuéramos los malos de la película".

"Nosotros cumplimos las normas de circulación, tratamos de hacer bien nuestro trabajo, pero el tráfico de bicis por nuestro carril nos impide hacerlo y ahora cada vez hay más. Aún así, hablo por mí al menos, se las trata con el máximo respeto, porque sabemos que son las más vulnerables. Ahora bien, creo que muchas veces los ciclistas no se dan cuenta del peligro que corren cuando no respetan las normas, les convendría revisar el código de circulación”, dice.

A este respecto Jesús admite que los taxistas "a veces" no son los más respetuosos con las normas: "Nosotros, a lo mejor, hacemos giros sin el tiempo suficiente, cometemos errores… Pero es que ¡ellos ni se saben el código! La mayoría no señala ni un giro y creo que el 95% de los ciclistas no entiende lo que es un semáforo en rojo, circulan por las aceras, los pasos de cebra… Y lo peor es que se lo dices y te saltan con unos humos… Ven los fallos de los demás, pero de los suyos no se quieren enterar y eso es porque no tienen conocimientos de seguridad vial".

Por su parte, la Federación Profesional del Taxi de Madrid se muestra más prudente, al considerar que, actualmente, ambos colectivos se encuentran en un "periodo de transición", en el que tienen que adecuarse para llevar a cabo la mejor convivencia posible.

Además, en el que caso de que hubiera algún percance -añaden- y que el ciclista fuera el culpable del daño hacia el taxi, recuerdan que todos los ciclistas "están bajo el seguro de responsabilidad civil adscrito al seguro del hogar de cada uno". Por lo que, por defecto, según la Federación, el ciclista estaría asegurado, bajo este tipo de pólizas.