Ultraromance, el hombre feliz al que envidiarás por trabajar solo seis meses al año

"Estudié historia y antropología, y no me avergüenza decir que no me gusta trabajar. Es muy antinatural. Me gusta simplificar las cosas. El dinero y el trabajo no son para mí. Había estrés en mi vida y he conseguido eliminarlo”. Así de contundente se muestra “Ultraromance”, un aventurero de Connecticut (EEUU), de 35 años, que hace 15 decidió vivir sin ataduras y dedicarse a lo que más le llenaba: viajar en su bicicleta.

"Cuando se estudia la historia de la humanidad, se puede ver que en una sociedad de cazadores-recolectores, por ejemplo en Nueva Inglaterra (EEUU) hace 400 años, el conseguir todo lo necesario para vivir durante una semana suponían nueve horas de trabajo, el resto del tiempo era para el ocio. Esto es lo que es natural. Sin embargo, ahora sólo estamos asumiendo los cánones que marcó la revolución industrial y eso no es para mí”, dice.

Con esta filosofía, “Ultraromance” trabaja lo mínimo e indispensable -por lo general durante unos seis meses al año- para así poder utilizar el mayor tiempo posible en disfrutar de las dos ruedas. Y es que, asegura que le basta contar con unos 10 dólares al día para salir adelante.

"Suelo trabajar como pescador o como guía. También vendo piezas de bicicleta online. Prefiero trabajar durante una parte del año y poder hacer lo que quiera el resto del tiempo. Para mí el trabajo es sólo un medio para poder viajar”, explica a la publicación Businessinsider. "Tengo claro que no voy a pasar los mejores años de mi vida haciendo algo completamente sin sentido".

Desde que comenzó con este modo de vida, “Ultraromance” dice no haber pasado nunca más de medio año en el mismo lugar, que jamás ha sido propietario de un coche y que tiene cuenta bancaria únicamente para poder comprar y vender los recambios de su bici a través de eBay.

De hecho, el dinero con el que cuenta lo guarda en una pequeña bolsa que entierra a su lado cada vez que duerme. "Nunca cuento mi dinero porque realmente me estresa”, señala. “Vivo el día a día, no miro demasiado lejos en el futuro, soy feliz y siempre estoy abierto al cambio”.

Asegura que, siempre que puede, le gusta dormir a la intemperie y que el año pasado, durante sus viajes, únicamente pasó 14 noches bajo un techo.

Esto lo ha conseguido gracias a un equipo de camping que ha ido mejorando con los años y que ha conseguido aligerar al máximo. Sin embargo, pese la imagen de tipo ermitaño que pueda dar, lo cierto es que “Ultraromance” también tiene afición por internet y las nuevas tecnologías, de hecho la cuenta en Instagram donde comparte sus aventuras cuenca con casi 63.000 seguidores.

"Prefiero dormir al aire libre, aunque sé que no es para todo el mundo. Con este estilo de vida se aprende mucho más de lo que uno puedo y no puede hacer y de los límites del cuerpo”, reflexiona. “¡Pero me gusta internet y hay un montón de comodidades modernas a las que amo!”, remacha.

Poppi's Pizza now serving most southwestern point of Europe. Watch your step, our insurance is not so good 💋 #romanceur Una foto publicada por Bené Turbo Romance (@ultraromance) el 10 de Dic de 2015 a la(s) 8:17 PST

Sobre su bicicleta ha recorrido diversos parajes de Estados Unidos y Nueva Zelanda, tanto solo como en compañía de amigos. Cuando se le pregunta sobre su familia y la opinión que tienen sobre su modo de vida, la respuesta es contundente: “soy afortunado”. "Mis padres nunca me dijeron que no podía hacer algo. No crecí así y no les importa lo que yo haga porque están orgullosos de mí”, señala.

“Para poder vivir de la manera que yo lo hago es importante tener un apoyo y ser una persona segura, suena cursi, pero ellos me han hecho sentir que podrías hacerlo todo. Soy afortunado en ese sentido. Sé que mucha gente tiene una relación muy diferente con sus padres, sobre todo si lo que quieren es ¡ser unos vagos!", afirma.

El amor que profesa el aventurero por la bicicleta viene desde su más tierna niñez cuando asegura que ya quedó prendado por la sensación de libertad que ésta le proporcionaba. "Siempre he hecho todo en una bicicleta. De niño sentí el sabor de la libertad sobre ella. Ahora, me dan ataques de pánico si no la tengo cerca. Es mi válvula de escape. Si tengo una bicicleta, siempre podré ir adelante, no importa en qué situación esté”.